Могут ли сейчас учиться в аспирантуре мужчины в возрасте 35 – 40 лет

В МОН Украины говорят, что в этом году значительно снизилась доля поступающих мужчин в аспирантуру, которым более 25 лет. А за успешностью обучения других следят.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко РБК-Украина. Об этом информирует 24 Канал.

Сможет ли учиться в аспирантуре мужчина 35 – 40 лет?

Чиновник при этом пояснил: мужчина, которому 35 – 40 лет, абсолютно спокойно может поступать в аспирантуру.

Такие случаи у нас на самом деле распространены. Он должен сдать ЕВЭ (Единый вступительный экзамен для поступления на магистерские программы, состоит из двух блоков: теста общей учебной компетентности (ТЗНК) и теста по иностранному языку – ред.), делается предложение, выполняются все условия для поступления – пожалуйста. Он может поступить на дневную бюджетную форму обучения и писать диссертацию,

– говорит чиновник.

И добавляет, что МОН борется не со всеми, а с теми, кто манипулирует и недобросовестно использует обучение в аспирантуре.

Цифры показывают, что мы движемся в правильном направлении. Если человек действительно учится, пишет диссертацию, публикуется и выполняет все предусмотренные программой требования, это абсолютно нормально. За невыполнение плана отчисляют всех, а не сугубо мужчин призывного возраста,

– признался заместитель министра.

И уточнил, что отчисляют тех, кто не придерживается графика учебного процесса и не выполняет исследовательскую составляющую.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?