Это точно не "молочка": как на украинском языке называются молочные продукты

Некоторые слова настолько прочно вошли в нашу повседневную речь, что мы перестали замечать их неестественность. Именно так произошло со словом "молочка".

Украинский язык предлагает гораздо более естественный вариант вместо слова "молочка", о чем мы рассказываем со ссылкой на объяснения лингвиста и радиоведущей Оли Багний.

Почему стоит забыть слово "молочка"?

В последние годы слово "молочка" все чаще можно услышать в магазинах, рекламе и повседневной речи. "Купил молочку", "отдел молочки", "люблю молочку" – эти выражения стали привычными. Но соответствуют ли они нормам украинского языка?

Существительное "молОчка" не является нормативным названием группы молочных продуктов. Это разговорное образование, пришедшее под влиянием русского слова"молочка", которое широко используется в значении "молочные продукты".

В украинских словарях такого значения слово "молочка" не имеет. Кроме того, различаются ударения. Так, у нас есть слово "молокО" и "молочкО" как ласковая форма, но с ударением на последний слог. Более того, другое ударение вы встретите только в собственных названиях, происходящих от слова "молоко": фамилия – Моло́чко и название населенного пункта – Моло́чки (Житомирская область).

Зато украинский язык предлагает несколько естественных вариантов. Самый простой из них – "молочные продукты". Именно такое название используется в нормативных текстах, официальных документах (например, в перечне базовой продуктовой корзины) и большинстве словарей.

Однако существует еще одно интересное украинское слово – "набил". Оно обозначает молочные продукты, которые используются в пищу: молоко, сыр (не то же самое, что творог), сметану, масло, кисломолочные продукты и т. п.

Слово "набил" происходит от прилагательного "белый". Наши предки так называли все, что относилось к "белой" пище, то есть к молочным продуктам. Это слово известно в украинском языке уже не одно столетие и зафиксировано в академических словарях.

Сегодня "набил" употребляют значительно реже, однако его до сих пор можно встретить в художественной литературе, этнографических трудах и словарях. Оно является исконно украинским эквивалентом для обозначения молочных продуктов и сохранилось на Западе Украины.

– Адже це ті самі хлопи, яких щодня бачимо на торгах, які нам носять набіл. ( Иван Франко).

Иван Франко). І тут пані йому каже,

Щоб набіл забрати

І конечне до обіду

На ринку продати. (Степан Руданский).

Почему не "молочка": смотрите видео

На наличии этого особого слова обращают внимание и украинские писатели, в частности Оксана Забужко:

А так называемые "молочные продукты" по-украински издавна назывались просто и кратко – НАБИЛ (тоже с ударением на втором слоге). Творог и сметана, кефир и ряжанка, сливки и масло, вурда и колотуша, и все, что еще делается из молока, – все это, вместе с молоком, было "набил",

– прокомментировала Оксана Забужко.

Поэтому вместо разговорной кальки "молочка" стоит употреблять "молочные продукты", а если хочется обогатить свою речь интересным украинским словом – "набил". Это не только правильно, но и возможность вернуть в активное употребление еще одну жемчужину нашего языка.