Что такое "морижок" — слово, которое напоминает лето и сено и которое стоит вернуть в обиход
Когда мы знаем, что означает то или иное слово, язык становится живым и интересным. Он помогает нам точнее выражать мысли и ощущать красоту родной культуры.
Что означает слово "морижок", рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.
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Что означает слово "морижок"?
Украинский язык полон слов, которые пахнут травами, летом и родным краем – розмай, плай, чичка. И одно из них – морижок. Сегодня его услышишь нечасто, но когда-то оно было хорошо известно в селах и часто звучало в народных песнях.
Морижок – это небольшой участок травы, лужок, зеленая поляна или травянистая площадка возле дома или дороги. Иногда так называли и небольшое пастбище или уютный клочок земли, укрытый травой.
Например:
- "Дети играли на морижке".
- "Перед домом зеленела ухоженная лужайка".
Слово "морижок" является уменьшительно-ласкательной формой от более древнего – мориг. Именно словом "мориг" (муриг) называют густую молодую траву, а в более широком значении – луг, травянистую местность или сенокос. Исследователи связывают его с древнеславянскими словами,, которые относились к травяному покрову и лугам. Да и саму молодую зеленую траву называли травица или мурава.
Что такое "морижок": смотрите видео
А вот если добавим одну букву – "омориг", то так называют целину
Сегодня это красивое слово в основном заменили на газон – название зеленого травяного участка возле дома.
Но в некоторых словарях, можно встретить, что морижком называют конкретную траву – спорыш птичий (обыкновенный) или горчак птичий (обыкновенный). Поляна такой травы – густая и мягкая, по ней особенно приятно ходить босиком.
Спорыш – это тоже морижок / Википедия
Интересно! От слова "морижок", по внешнему виду, происходит и название растения. В ботанике "морижник" (Hypnum) – это вид зеленого мягкого мха. Вместе с торфяником он растет на лесных болотах и участвует в образовании торфа.
Во многих украинских говорах слова мориг и морижок сохранились значительно лучше, чем в литературном языке. Поэтому их и сейчас можно услышать в разных уголках Украины, особенно в сельской местности.
В народных песнях и литературе морижок предстает местом встреч, отдыха, труда или ухаживания. Недаром зеленая трава издавна символизировала молодость, красоту и жизненную силу.
- Наконец, мы все оделись и сидели на теплом морозе над обрывом реки. (Олесь Досвитный).
- Доска словно из-под земли выросла. Дают ей ольху, становится на лужице, девушки венком вокруг нее, как на гаивке на Пасху. (Богдан Лепкий).
- "В темном лугу зелененький,
На мороге явор высоченький…" (Народная песня).
- "Ой там на лужике поставлю я хижину" (Народная песня).
Именно поэтому стоит знать, что такое морижок: ведь это не просто "травичка", а образ уюта, зеленого двора, маленького уголка природы, который хранит тепло украинского слова.
И, возможно, вместо очередного "газона" иногда стоит вспомнить о нашем родном зеленом морижке.