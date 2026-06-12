Что такое "морижок" — слово, которое напоминает лето и сено и которое стоит вернуть в обиход

Когда мы знаем, что означает то или иное слово, язык становится живым и интересным. Он помогает нам точнее выражать мысли и ощущать красоту родной культуры.

Что означает слово "морижок", рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

Смотрите также Не у каждой реки есть "плесо": что означает это красивое слово

Что означает слово "морижок"?

Украинский язык полон слов, которые пахнут травами, летом и родным краем – розмай, плай, чичка. И одно из них – морижок. Сегодня его услышишь нечасто, но когда-то оно было хорошо известно в селах и часто звучало в народных песнях.

Морижок – это небольшой участок травы, лужок, зеленая поляна или травянистая площадка возле дома или дороги. Иногда так называли и небольшое пастбище или уютный клочок земли, укрытый травой.

Например:

"Дети играли на морижке".

"Перед домом зеленела ухоженная лужайка".

Слово "морижок" является уменьшительно-ласкательной формой от более древнего – мориг. Именно словом "мориг" (муриг) называют густую молодую траву, а в более широком значении – луг, травянистую местность или сенокос. Исследователи связывают его с древнеславянскими словами,, которые относились к травяному покрову и лугам. Да и саму молодую зеленую траву называли травица или мурава.

Что такое "морижок": смотрите видео

А вот если добавим одну букву – "омориг", то так называют целину

Сегодня это красивое слово в основном заменили на газон – название зеленого травяного участка возле дома.

Но в некоторых словарях, можно встретить, что морижком называют конкретную траву – спорыш птичий (обыкновенный) или горчак птичий (обыкновенный). Поляна такой травы – густая и мягкая, по ней особенно приятно ходить босиком.

Спорыш – это тоже морижок / Википедия

Интересно! От слова "морижок", по внешнему виду, происходит и название растения. В ботанике "морижник" (Hypnum) – это вид зеленого мягкого мха. Вместе с торфяником он растет на лесных болотах и участвует в образовании торфа.

Во многих украинских говорах слова мориг и морижок сохранились значительно лучше, чем в литературном языке. Поэтому их и сейчас можно услышать в разных уголках Украины, особенно в сельской местности.

В народных песнях и литературе морижок предстает местом встреч, отдыха, труда или ухаживания. Недаром зеленая трава издавна символизировала молодость, красоту и жизненную силу.

Наконец, мы все оделись и сидели на теплом морозе над обрывом реки. (Олесь Досвитный).

(Олесь Досвитный). Доска словно из-под земли выросла. Дают ей ольху, становится на лужице, девушки венком вокруг нее, как на гаивке на Пасху. (Богдан Лепкий).

(Богдан Лепкий). "В темном лугу зелененький,

На мороге явор высоченький…" (Народная песня).

На мороге явор высоченький…" (Народная песня). "Ой там на лужике поставлю я хижину" (Народная песня).

Именно поэтому стоит знать, что такое морижок: ведь это не просто "травичка", а образ уюта, зеленого двора, маленького уголка природы, который хранит тепло украинского слова.

И, возможно, вместо очередного "газона" иногда стоит вспомнить о нашем родном зеленом морижке.