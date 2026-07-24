Под видом архива похищают данные: украинцев предупредили об опасной схеме с поддельными сертификатами

Мошенники используют схему с поддельными образовательными сертификатами. Злоумышленники рассылают электронные письма с вредоносными вложениями от имени образовательных платформ.

Об этом предупредила Нацполиция.

Что известно о письмах и как защитить себя?

В полиции рассказали, что злоумышленники сообщают украинцам о якобы успешном прохождении онлайн-курса и прикрепляют к электронному письму PDF-документ со ссылкой на "сертификат".

В письме содержится PDF-документ со ссылкой. Если перейти по ней, загрузится архив с вредоносным файлом,

– пояснили правоохранители.

Эти файлы грозят заражением устройств вирусами, установкой вредоносного программного обеспечения и доступом посторонних лиц к устройству.

Полицейские советуют не открывать подозрительные вложения, даже если письмо выглядит официальным или пришло от знакомого отправителя. Также рекомендуется:

проверять ссылки в PDF-документах перед открытием,

не запускать файлы из архивов, полученных по электронной почте,

проверять сертификаты только через официальные образовательные платформы.

Особенно внимательными следует быть сотрудникам государственных структур и педагогам, которые действительно могли проходить курсы.

Тем, кто получил электронное письмо с подозрительным вложением, рекомендуют отправить его на проверку в Национальную команду по реагированию на киберинциденты, кибератаки и киберугрозы.

Ранее банки предупреждали о новой угрозе со стороны мошенников. Злоумышленники рассылали электронные письма, выдавая себя за представителей банков, налоговой службы и других госучреждений, чтобы распространить вредоносное программное обеспечение и получить доступ к счетам.