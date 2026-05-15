Родители получат ценную информацию о детях: в экосистеме Мечта появятся садики
- Экосистема Мрия анонсировала новое направление для детских садов, которое начнется в 40 садах Украины.
- Мрія.Дошкілля облегчит учет посещений, отчетность и планирование занятий, а также предоставит родителям оповещения о дне ребенка.
В экосистеме Мрия появится направление для детских садов. Его уже анонсировали ранее.
Об этом информирует глава украинского правительства Юлия Свириденко в телеграме. В Мрии сейчас доступна информация о школе.
Что известно о садиках в Мрии?
Пилотирование Мрії.Дошколля начнется в 40 детских садах Украины. Это учебные заведения в разных областях нашего государства. Говорится о таких:
Одесская;
Ивано-Франковская;
Ровенская;
Киевский;
Запорожская;
Днепропетровская.
Так Мрия объединит два образовательных звена – дошкольного образования и школу.
Это важный этап в создании единой цифровой образовательной экосистемы, которая будет сопровождать ребенка от первых шагов в саду до получения образования. Без лишних бумаг,
– акцентировала премьер-министр.
Обратите внимание! Мрия – это государственная образовательная экосистема, создана для объединения всех составляющих образовательного процесса в едином удобном цифровом пространстве, отметили в МОН.
Чем эта опция будет полезной садам?
Сады получат от взаимодействия немалую пользу. Смогут в образовательной среде вести легче учет посещения и отчетность. Также будет легче планирования занятия.
В Мрии предусмотрели в конструктор конспектов с помощью искусственного интеллекта, указывают на сайте Мрии.
Родители при этом смогут получать уведомления о дне ребенка в учебном заведении. Также здесь поместят полезный контент для детей.
Мы стремимся, чтобы воспитатели имели больше времени для детей, а родители лучше понимали, что происходит в жизни ребенка вне дома,
– говорит глава правительства.
Когда пилотирование завершат, Мрия.Дошкілля будет доступной для всех садов в Украине.
Что известно об экосистеме Мрия?
К экосистеме Мрия по состоянию на начало этого года подключились более 2600 учебных заведений из всех областей. В МОН отметили, что этим приложением ежедневно пользуются почти 400 тысяч учителей, родителей и детей. Чаще всего – школьники. Здесь они:
находят расписание уроков;
просматривают оценки;
просят домашние задания;
следят за своим прогрессом.