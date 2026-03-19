В обучении будут изменения: МОН одобрило Типовую образовательную программу для 1 –4 классов
Министерство образования и науки Украины одобрило Типовую образовательную программу для 1 –4 классов. Первоклассники начнут по ней обучение с 1 сентября 2028 года.
Программа разработана на основе обновленного Государственного стандарта начального образования. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Что нужно знать о программе?
На основе Типовой образовательной программы сформировали перечень модельных учебных программ. Также расширили возможности для подготовки и издания учебников и учебных материалов для детей с особыми образовательными потребностями. Проект Программы прошел общественное обсуждение.
Одна из главных идей программы – гибкость в формировании учебного плана. Предусмотрели и варианты распределения учебных часов – школа может выбрать тот, что лучше всего соответствует потребностям учащихся.
Учителя смогут выбрать разное количество часов (в частности 8 часов на изучение украинского языка) в языково-литературной образовательной области и для интегрированного курса "Я исследую мир".
На основе этой Программы школа сможет реализовывать образовательные области как через интегрированные курсы, так и через отдельные предметы.
Впервые Типовая образовательная программа является общей для всех учреждений общего среднего образования: общеобразовательных школ, специальных учреждений и классов, в которых учатся дети с особыми образовательными потребностями. Документ закрепляет единую модель результатов обучения и организации образовательного процесса,
– уточнили в МОН.
В дальнейшем будут разрабатывать новые модельные учебные программы и учебники для начальной школы. Их начнут использоваться в школах в 2028 году.
Как идет подготовка к реформе старшей школы?
В Украине с 2027 года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Все ученики будут учиться уже 12 лет.
Сейчас идет подготовка и пилотирование реформы "Профильная". 1 сентября 2025 года 30 лицеев из 19 регионов Украины начали пилотирование отдельных элементов реформы. Кроме обновленного содержания, они получили также 10 миллионов гривен на один лицей для развития материально-технической базы учебного заведения.
С 1 сентября 2026 года расширят пилот до 150 лицеев. МОН имеет загрифрованные модельные программы – 36 основных, которые составляют ядро обязательных образовательных компонентов, которые будут изучать ученики в академических лицеях. Также модернизировали 136 пространств, которые будут работать в будущих лицеях. На это потратили почти 1 миллиард гривен.
Реформирование введет два направления обучения: академический и профессиональный. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.
- По состоянию на конец 2025 года 39% общин сформировали и утвердили новые сети учебных заведений, рассказала заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, отмечает Укринформ.