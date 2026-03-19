В обучении будут изменения: МОН одобрило Типовую образовательную программу для 1 –4 классов

Министерство образования и науки Украины одобрило Типовую образовательную программу для 1 –4 классов. Первоклассники начнут по ней обучение с 1 сентября 2028 года.

Программа разработана на основе обновленного Государственного стандарта начального образования. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Что нужно знать о программе?

На основе Типовой образовательной программы сформировали перечень модельных учебных программ. Также расширили возможности для подготовки и издания учебников и учебных материалов для детей с особыми образовательными потребностями. Проект Программы прошел общественное обсуждение.

Одна из главных идей программы – гибкость в формировании учебного плана. Предусмотрели и варианты распределения учебных часов – школа может выбрать тот, что лучше всего соответствует потребностям учащихся.

Учителя смогут выбрать разное количество часов (в частности 8 часов на изучение украинского языка) в языково-литературной образовательной области и для интегрированного курса "Я исследую мир".

На основе этой Программы школа сможет реализовывать образовательные области как через интегрированные курсы, так и через отдельные предметы.

Впервые Типовая образовательная программа является общей для всех учреждений общего среднего образования: общеобразовательных школ, специальных учреждений и классов, в которых учатся дети с особыми образовательными потребностями. Документ закрепляет единую модель результатов обучения и организации образовательного процесса,

– уточнили в МОН.

В дальнейшем будут разрабатывать новые модельные учебные программы и учебники для начальной школы. Их начнут использоваться в школах в 2028 году.

