Министерство образования и науки Украины просит общины не ждать лета 2027 года и создавать уже сети академических лицеев в рамках реформы. Об этом заявила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, отмечает Osvita.ua.

На чем акцентируют в МОН?

Чиновница акцентировала, что до 1 сентября 2027 года сеть лицеев должна быть полностью сформирована.

Это крайний срок, когда лицеи должны стать отдельными юридическими лицами (или по крайней мере быть отделенными от начальной школы и гимназии, за определенными исключениями),

– уточнила Кузьмичева.

Поэтому в МОН призывают общины не ждать до лета 2027 года, а принимать решение сейчас, чтобы успеть подготовить педагогов и инфраструктуру.

Обратите внимание! По состоянию на конец 2025 года 39% общин сформировали и утвердили новые сети учебных заведений, рассказала заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, отмечает Укринформ.

Заместитель Лисового также отметила, что МОН будет апробировать реформу в 150 избранных лицеях с сентября. Здесь будут прорабатывать сложные моменты.

Что известно о реформе "Профильная"?