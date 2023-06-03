Задания на НМТ по математике: в УЦОКО рассказали, насколько сложным будет тест

Уже в понедельник стартует основная сессия НМТ. В УЦОКО заверили – уровень задач не будет выходить за пределы учебной программы.

В преддверии важного экзамена переживают почти все ученики. Большинство из них повторяет изученный материал и размышляет о том, какие же задачи попадут на НМТ.

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Насколько сложными будут задачи по математике

Как рассказали в УЦОКО, переживать о том, что сложность задач по математике на НМТ будет заоблачной, не стоит. Она будет на том же уровне, что и демонстрационный тест, который ранее был изложен в свободный доступ.

Ориентиром для сдачи тестов была школьная программа, и вне этого никто ничего более сложного не прибавлял.

Заключая демонстрационный вариант теста, мы старались максимально продемонстрировать тот уровень сложности задач, который будет предложен непосредственно участникам во время основной и дополнительной сессий,

– заявил Валерий Бойко, заместитель директора УЦОКО.

Так учеников еще раз призывали не переживать и быть уверенными в своих силах – на НМТ будут вопросы, касающиеся тем, которые изучались в школе.

Напомним, основная сессия национального мультипредметного теста будет проходить с 5 по 23 июня.