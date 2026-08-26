"Натянуть сову на глобус": как на украинском языке заменить фразу, пришедшую из российского интернета

Что делать, если факты упорно не подтверждают вашу версию? Можно долго искать аргументы. А можно… "натянуть сову на глобус".

О том, откуда взялось это странное выражение и как его перевести на украинский язык, рассказываем со ссылкой на филолога Виктора Дяченко.

"Натянуть сову на глобус" – что означает это выражение?

"Натянуть сову на глобус" – одно из тех выражений, которые сложно воспринимать буквально. Ведь сразу возникает вопрос: почему именно сова и почему именно глобус?

Сову на глобус, конечно, натянуть сложно. Да и зачем? Впрочем, в современной речи это забавное выражение используют довольно часто.

Конечно, никакой реальной совы здесь нет. Это выражение употребляют в шутку, когда кто-то пытается искусственно совместить несочетаемое, подстроить факты под нужный вывод или найти аргументацию там, где она явно не работает.

Например: "Он так объяснял свою ошибку, что это уже было похоже на попытку натянуть сову на глобус". То есть человек не просто ошибается, а очень старается доказать то, что трудно или невозможно доказать.

Откуда взялась сова на глобусе?

Это не старинный фразеологизм и не выражение из классической литературы.

"Натянуть сову на глобус" появилось относительно недавно – в начале 2000-х годов в русскоязычной интернет-среде. Его популярность связывают прежде всего с сетевыми дискуссиями, где так стали высмеивать сомнительные аргументы и попытки "подгонять" факты под заранее определенную позицию.

Образ построен на очевидной абсурдности: сова и глобус имеют совершенно разную форму, поэтому натянуть одно на другое – задача почти невозможная. Именно эта абсурдность и сделала выражение мемным.

Да и его происхождение тоже не доказано. Предполагают, что это сочетание анекдота и цитаты из книги.

Анекдот 60-х годов о попытке молодого учителя привлечь внимание учеников к уроку:

Итак, приходит молодой учитель географии в новый класс и пытается провести урок. Ну, на него, конечно, все махнули рукой, никто не обращает внимания. Он идет к директору, жалуется. А тот говорит: детей сначала нужно удивить, а потом заинтересовать. Вот смотри: заходит в класс и громко спрашивает:

– Ребята! А кто может надеть презерватив на глобус? Самый смелый с задней парты:

– Слушай, а что такое глобус?

Директор:

– Вот с этого и начнем наш урок.

А цитата взята из произведения Лазарчука и Успенского "Посмотри в глаза чудовищам" 1997 года.

"Пузатый вахмистр упал и застрял в грязи. Его каска вонзилась, словно пика, в землю у края дороги и осталась там стоять, как скорбная греческая урна. Затем он все-таки поднялся с земли и пробежал мимо нас последним. Глаза у него были, как у филина, натянутого на глобус".

Но точного утвердительного объяснения нет, поэтому приходится довольствоваться такими.

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Является ли это украинским фразеологизмом и есть ли другие варианты?

Здесь важно не путать популярное интернет-выражение с исконно украинским фразеологизмом.

Выражение "натянуть сову на глобус" сегодня можно встретить и в украинском информационном пространстве. Но его происхождение не украинское, а русскоязычное интернет-мемное.

Поэтому, если мы пишем на украинском литературном языке, особенно в официальном, научном или публицистическом тексте, лучше воспользоваться украинскими эквивалентами, которых немало. Здесь у украинского языка есть немало замечательных вариантов.

В зависимости от контекста можно сказать:

притягувати за вуха;

притягти за волосся: " Мене люди зовсім не за самий вірш лають, а за те, що я мало ідейна, чи то пак – мало тенденційна, але мені здається, що коли я буду тенденцію за волосся притягати, то всім буде чутно." (Леся Українка).

(Леся Українка). пришити кобилі хвіст;

плести химери;

плести з піску батога;

припасувати неприпасоване ;

; висмоктувати аргументи з пальця ;

; намагатися поєднати непоєднуване.

Какой из них вам больше нравится?

Что означает это выражение: смотрите видео от Виктора Дяченко

Вот это выражение "притянуть за уши" уже значительно ближе к традиционной украинской фразеологии.

Интересно! Ранее мы писали о еще одном известном фразеологизме, имеющем точное происхождение – слова известного исторического персонажа – "перейти Рубикон".

"Притягнути за вуха" означает пытаться искусственно связать между собой факты, события или понятия, которые на самом деле не имеют достаточных оснований для такой связи. То есть по смыслу он очень хорошо передает то, что в современном интернете называют "натягиванием совы на глобус".

"Натянуть сову на глобус" – яркое и забавное современное интернет-выражение. В неформальной беседе оно понятно и может быть уместно в качестве шутки. Но если мы хотим говорить выразительным украинским языком, то лучше выбрать один из украинских эквивалентов.

Поэтому, когда кто-то очень усердно пытается совместить то, что между собой не сочетается, на украинском языке можно сказать кратко и образно: "Це вже притягування за вуха".