Звідки взявся цей дивний вислів і як передати його українською, розповідаємо з посиланням на філолога Віктора Дяченка.

"Натягнути сову на глобус" – що означає цей вислів?

"Натягнути сову на глобус" – один із тих висловів, які складно сприймати буквально. Адже одразу виникає питання: чому саме сова і чому саме глобус?

Сову на глобус, звісно, натягнути складно. Та й навіщо? Утім, у сучасному мовленні цей кумедний вислів використовують досить часто.

Звичайно, жодної реальної сови тут немає. Цей вислів вживають жартома, коли хтось намагається штучно поєднати непоєднуване, підлаштувати факти під потрібний висновок або знайти аргументацію там, де вона явно не працює.

Наприклад: "Він так пояснював свою помилку, що це вже було схоже на спробу натягнути сову на глобус". Тобто людина не просто помиляється, а дуже старається довести те, що важко або неможливо довести.

Звідки взялася сова на глобусі?

Це не давній фразеологізм і не вислів із класичної літератури.

"Натягнути сову на глобус" у відносно недавно – на початку 2000-х, у російськомовному інтернет-середовищі. Його популярність пов'язують насамперед із мережевими дискусіями, де так почали висміювати сумнівні аргументи та спроби "припасувати" факти під наперед визначену позицію.

Образ побудований на очевидній абсурдності: сова і глобус мають абсолютно різну форму, тому натягнути одне на інше – завдання майже неможливе. Саме ця абсурдність і зробила вислів мемним.

Та й походження його теж не доведене. Припускають, що це поєднання анекдоту та цитати з книги.

Анекдот 60-х років про спробу привернути увагу учнів до уроку молодим учителем:

Отже, приходить молодий учитель географії до нового класу й намагається провести урок. Ну, на нього, звісно, усі махнули рукою, ніхто не звертає уваги. Приходить він до директора, скаржиться. А той каже: дітей спочатку треба здивувати, а потім зацікавити. Ось дивись: заходить до класу й голосно запитує:

— Братва! А хто може натягнути презерватив на глобус? Найсміливіший із задньої парти:

— Слухай, а що таке глобус?

Директор:

— Ось із цього й почнемо наш урок.

А цитату використовують з твору Лазарчука і Успенського "Подивись в очі чудовиськ" 1997 року.

"Пузатий вахмістр упав і забився в багнюці. Його каска встромилася, мов піка, у землю край дороги й залишилася там стояти, наче скорботна грецька урна. Потім він усе-таки підвівся із землі й пробіг повз нас останнім. Очі в нього були, як у філіна, натягнутого на глобус".

Але точного ствердного пояснення немає, тому маємо задовольнитися такими.

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Чи є це українським фразеологізмом і чи маємо інші варіанти?

Ось тут важливо не плутати популярний інтернет-вислів із питомим українським фразеологізмом.

Вислів "натягнути сову на глобус" сьогодні можна зустріти й в українському інформаційному просторі. Але його походження не українське, а російськомовне інтернет-мемне.

Тому, якщо ми пишемо українською літературною мовою, особливо в офіційному, науковому чи публіцистичному тексті, краще скористатися українськими відповідниками, яких чимало. Тут українська мова має чимало чудових варіантів.

Залежно від контексту можна сказати:

притягувати за вуха;

притягти за волосся: " Мене люди зовсім не за самий вірш лають, а за те, що я мало ідейна, чи то пак – мало тенденційна, але мені здається, що коли я буду тенденцію за волосся притягати, то всім буде чутно." (Леся Українка).

(Леся Українка). пришити кобилі хвіст;

плести химери;

плести з піску батога;

припасувати неприпасоване ;

; висмоктувати аргументи з пальця ;

; намагатися поєднати непоєднуване.

Який більше подобається вам?

Що означає цей вислів: дивіться відео від Віктора Дяченка

Ось цей вислів "притягнути за вуха" уже значно ближчий до традиційної української фразеології.

Цікаво! Раніше ми писали про ще один відомий фразеологізм, який має точне походження – слова відомого історичного персонажа – "перейти Рубікон".

"Притягувати за вуха" означає намагатися штучно пов'язати між собою факти, події або поняття, які насправді не мають достатніх підстав для такого зв'язку. Тобто за значенням він дуже добре передає те, що сучасний інтернет називає "натягуванням сови на глобус".

"Натягнути сову на глобус" – яскравий і кумедний сучасний інтернет-вислів. У неформальній розмові він зрозумілий і може бути доречним як жарт. Але якщо хочемо говорити виразною українською, то оберіть один з українських відповідників.

А тому, коли хтось дуже старанно намагається поєднати те, що між собою не поєднується, українською можна сказати коротко й образно: "Це вже притягування за вуха".