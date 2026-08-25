Что означает это крылатое выражение и откуда оно происходит, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Откуда происходит выражение "перейти Рубикон"?

Представьте себе небольшую реку, которую сегодня вряд ли назвали бы большим географическим препятствием. Но более двух тысяч лет назад ее переход изменил историю Рима. С тех пор "перейти Рубикон" означает гораздо больше, чем просто перейти реку.

"Мы перешли Рубикон", "это был наш Рубикон", "Рубикон уже перейден" – такие выражения часто звучат в политике, журналистике и публичных дискуссиях.

Рубикон – это название реки. И именно с реальной рекой связана одна из самых известных историй Древнего Рима.

В трудах Плутарха, Светония и других римских историков говорится о том, что в 49 году до нашей эры Юлий Цезарь с войском подошел к Рубикону – реке, которая тогда была границей между территорией Италии и Цизальпийской Галлией.

Проблема заключалась в том, что римский полководец не имел права входить в Италию с войском. Цезарь оказался перед выбором: отказаться от своих политических амбиций или нарушить запрет. Он выбрал второе.

Цезарь перешел Рубикон со своими легионами – и фактически бросил вызов сенату. Это стало началом гражданской войны, в ходе которой Цезарь овладел Римом.

А существует ли Рубикон на самом деле? Да. Это небольшая река на севере современной Италии, впадающая в Адриатическое море. Ее название происходит от латинского Rubico. Сегодня это совсем не выглядит как какое-то непреодолимое препятствие. Но в истории важным был не сам размер реки, а то, что означал ее переход для Цезаря.

Именно поэтому обычное географическое название превратилось в символ точки невозврата.

Что означает "перейти Рубикон"?

В современном понимании выражение "перейти Рубикон" (Rubicōnem trānsīre) означает сделать решительный шаг, принять окончательное решение, после которого возврата к прежнему состоянию уже нет.

Именно так это выражение толкует и "Словарь украинского языка": "переходить (перейти, переступать, переступить) Рубикон" – "делать решительный шаг, принимать окончательное решение". Для кого-то "Рубиконом" могут быть и незначительные повседневные решения.

Поэтому можно сказать:

"Он долго колебался, но в конце концов перешел свой Рубикон".

"Подписание соглашения стало для компании настоящим Рубиконом".

"После этого решения Рубикон уже был перейден".

Интересно, что существительное "рубикон" в украинском языке может употребляться уже не только как собственное название реки. В переносном смысле это граница, рубеж, отделяющий одно от другого.

Это выражение давно вышло за пределы учебников по истории, его часто используют в художественной и публицистической литературе.

Например, в произведениях украинских писателей "Рубикон" уже означает не реку, а жизненную границу. В фразеологическом словаре приведены примеры из произведений Любка Дереша, Юрия Мушкетика и Лины Костенко. В частности, у Лины Костенко мы читаем: "Тревожный исторический Рубикон". А у Василия Стуса слово "Рубикон" тоже приобретает символическое значение границы: "Рубикон – не тяжелый".

То есть писатели используют название древней реки как образ границы, испытания, перехода к новому состоянию.

Как сегодня "Рубикон" используется в политике?

Это выражение настолько известно, что его регулярно используют в современной политической и суспильной публицистике. Например, в 2025 году в украинских СМИ Мюнхенскую конференцию по безопасности называли возможным "рубиконом для Украины и мира", подчеркивая ее потенциально переломное значение.

В международном контексте это выражение также активно использовалось в 2025–2026 годах, когда речь шла о решениях США, Европы и других государств, которые могли означать изменение прежней политики.

Поэтому "Рубикон" давно стал универсальным словом для ситуации, когда еще можно колебаться – но после определенного шага все изменится.

И, пожалуй, именно поэтому этот фразеологизм просуществовал более двух тысяч лет: в жизни каждого человека, общества или государства время от времени наступает момент, когда нужно решить – продолжать стоять на берегу или уже сделать шаг.

Этотфразеологизм – один из самых распространенных среди заданий НМТ, и его значение и историю знает каждый школьник. А теперь и вы, если не знали раньше.

Но почему именно река стала символом решения, от которого нет пути назад?

"Перейти Рубикон", "Рубикон перейден", "это стало нашим Рубиконом" – так говорят, когда хотят подчеркнуть: решение принято, граница преодолена, пути назад уже нет.

Интересно! Еще одно известное высказывание, которое, согласно античным источникам, принадлежит Цезарю: именно тогда он произнес знаменитую фразу "жребий брошен" или "кости брошены" – по-латыни alea iacta est. То есть он сделал шаг, последствия которого уже нельзя отменить. А ассоциативно это выражение связано с популярной в те времена игрой в кости.

Поэтому "перейти Рубикон" и "жеребьев брошен" близки по значению, но не тождественны:

"перейти Рубикон" – сделать необратимый шаг;

"жребий брошен" – окончательно определиться, принять решение.

Так что в следующий раз, когда услышите "Рубикон перейден", представляйте себе не просто реку, а момент, когда человек уже сделал свой выбор. Ведь иногда самый важный шаг – именно тот, после которого пути назад нет.