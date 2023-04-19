В интернете также должно быть безопасно: в Украине будут учить детей правилам жизни онлайн

Интернет – это место, где все дети и подростки проводят очень много времени. Это дает злоумышленникам и мошенникам большие возможности для злодеяний, поэтому следует познакомить детей с правилами, которые помогут от этого уберечься.

Проконтролировать жизнь детей в интернете очень тяжело. Конечно, есть различные программы, позволяющие родителям следить за сайтами и предпочтениями ребенка, но такой контроль угрожает доверию, которое является основой отношений между родителями и детьми.

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Остается только один выход – обучать детей правилам безопасности в сети. Вряд ли у всех родителей есть возможность собрать и систематизировать такие знания, но теперь им не нужно делать это самостоятельно.

В Украине появилась первая платформа для безопасности детей в интернете

Педагогов и родителей приглашают ознакомиться с рисками, которые существуют для детей в интернете. Для этого общественная организация "#stop_sexтинг" создала специальную образовательную платформу, где есть много полезной информации, ознакомиться с которой могут все желающие.

Как показали исследования, рискованное поведение в сети для подростков постепенно становится нормой. На этой почве для детей возникает очень много угроз: от травли и домогательствам в сети до бессознательной работе на российские спецслужбы.

На портале можно найти много материалов и контент для родителей и педагогов. Краткие ознакомительные ролики, фильмы, обучающие методички, онлайн-квест, тематические выставки: здесь каждый сможет найти именно ту форму обучения, которая соответствует его индивидуальным предпочтениям.

Также на платформе есть возможность записаться на консультацию с психологом и сообщать о материалах, где изображено насилие над детьми.