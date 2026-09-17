Молодые ученые могут получить стипендии от правительства: что для этого нужно

Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на получение государственных стипендий для молодых ученых. В рамках отбора предусмотрено 190 стипендиальных мест.

Документы можно подать в электронном виде через Национальную электронную научно-информационную систему NAUKA до 13 октября. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Кто может принять участие

В конкурсе могут принять участие молодые ученые, которые на момент выдвижения соответствуют определению термина "молодой ученый" в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической деятельности": научные и научно-педагогические работники, аспиранты, адъюнкты, докторанты и другие молодые ученые научных учреждений, организаций и высших учебных заведений.

Стипендии назначаются на два года и выплачиваются по месту основной работы или учебы в дополнение к должностному окладу, именной или обычной академической стипендии, доплатам и надбавкам.

Кандидатов выдвигают по месту их основной работы или учебы ученые, научные, научно-технические или технические Рады. Для выдвижения необходимы письменные рекомендации как минимум двух докторов наук, знакомых с научными результатами и способностями претендента.

Полный перечень необходимых документов, порядок подачи заявки и пошаговая инструкция для претендентов и ответственных лиц учреждений доступны по ссылке: Подача документов на конкурс в системе NAUKA

Какие документы необходимы

Для участия кандидат самостоятельно загружает в систему электронные копии следующих документов:

сопроводительное письмо;

рекомендательное письмо от высшего учебного заведения или научного учреждения с указанием научных результатов претендента и возможностей для проведения исследований;

выписка из протокола заседания соответствующей Рады о выдвижении кандидата по результатам тайного голосования;

сведения о кандидате, заверенные отделом кадров;

рекомендации не менее двух докторов наук;

список научных публикаций за последние пять лет и копии не более трех наиболее важных работ;

сведения о научных результатах кандидата по установленной форме;

справка Государственной пограничной службы Украины за период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года.

После назначения стипендии победители должны подать в МОН оригиналы указанных документов, платежные реквизиты учреждения или организации в Государственной казначейской службе Украины в формате IBAN и согласие на обработку персональных данных.

Важно: Не допускается одновременное получение стипендии Кабинета Министров Украины для молодых ученых и государственной стипендии по результатам рейтингования в Национальной системе исследователей Украины.

Для действующих стипендиатов КМУ, которые успешно прошли аттестацию и будут номинированы на государственную стипендию по результатам рейтингования в Национальной системе исследователей Украины, предусмотрен отдельный алгоритм действий относительно добровольного отказа. Результаты рейтингования в Национальной системе исследователей Украины ожидаются в начале октября 2026 года