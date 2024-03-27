Кабмин возобновил предоставление грантов на научные исследования
Источник:Osvita.ua
В Украине возобновят предоставление 77 ежегодных грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых. А также - 20 ежегодных грантов для осуществления научных исследований докторами наук.
Об этом говорится в проекте указа Президента Украины "О внесении изменений в некоторые Указы Президента Украины относительно ежегодных грантов Президента Украины молодым ученым и докторам наук". Документ согласовало правительство.
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В Украине возобновят гранты на научные исследования
Цель этого указа – обеспечение активного участия молодых ученых в научной и научно-технической деятельности.
Так, с 2025 года восстановят конкурсные отборы, с 2026 года – предоставления грантов Президента Украины для молодых ученых и грантов Президента Украины докторам наук для проведения научных исследований по результатам таких конкурсов.
Национальный фонд исследований будет обеспечивать проведение конкурсов научных проектов на получение грантов по правилам, установленным этим фондом, и их реализацию по договорам, заключенным с этим фондом.
Ранее конкурсы научных проектов проводил Государственный фонд фундаментальных исследований.
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Лисовой анонсировал инвестиции в научные разработки в Украине
- В Госбюджете – 2024 увеличили сумму средств на украинскую науку – более чем на 20%.
- Молодые ученые должны получить средства на актуальные исследования.
- Это в прошлом году анонсировал глава Минобразования Оксен Лисовой.
- Деньги направят на поддержку исследований молодых ученых, развитие системы финансирования ЗВО и научных учреждений и финансирование приоритетных научных разработок.