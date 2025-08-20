Белка – это животное, за которым любят наблюдать из-за ее красивого меха и ловкости. Но знали ли вы, что в украинском языке она имеет два названия? И о том, как ее правильно называть – ведутся споры.

Когда появилось название "белка" и как еще можно назвать животное, рассказывает 24 Канал ссылаясь на блог языковеда Рами Аль Шаера.

Как еще можно назвать белку?

Такое привычное наименование для жительницы парка и лесов – белки, мы начали использовать не так давно. Хотя само слово древнее и наше.

Слово "белка" происходит от праславянского "bělъka", образованного от bělъ – "белый". Первоначально оно могло означать "та, что имеет светлый мех." Интересно, что во многих славянских языках сохранился этот корень бел-, для обозначения цвета – белый.

Интересно! Животное, туловище длиной примерно тридцать сантиметров, пушистый двадцатисантиметровый хвостик, темно-рыжий окрас. Окрас белочки может меняться от региона, погодных условий, возраста зверька. Часто у грызунов наблюдаются пучки шерсти возле ушек (их еще называют кистями).

Однако, белка не всегда была белой. В древних текстах это слово могло обозначать не только животное, но и мех, который использовали для пошива одежды – особенно светлый, ценный.

Словами "белое" или "белица" (белка) называли ценный мех животных – белый = ценный. И был перечень ценных меховых животных – "белым (ценным)" мехом.

А Этимологический словарь украинского языка в древнеукраинских текстах отмечает, что словом "білка" обозначали редкий и ценный вид белых "вивірок" ("бѣла вѣверица"). Со временем, вероятно, это слово начало вытеснять слово "вивірка" на Приднепровье еще в XIV веке.

Слово "вивірка" – староукраинское, архаичное, сегодня почти не употребляется, только в определенных регионах. Оно имеет общее происхождение с древнерусским вевѣрь, что, в свою очередь, связано с праиндоевропейским корнем wer- - "крутиться, вертеться". То есть "вивірка" – "та, что вертится", "та, что суетится" – образ движения, грации, беспокойства – поведения вертлявого животного.

Именно по этому признаку обозначают животное и в других славянских языках: польское – wiewiórka, чешское – veverka, словацкий – veverica, но в украинском – именно белка, как эхо цвета.

В "Словаре Беринды" слово "вивірка" уже упоминается как толкование белки. А в народных сказках и песнях оно звучит как нечто волшебное, лесное, почти мифическое.

Значительная часть словарей украинского языка – словарь Бориса Гринченко 1907 года, Исторический словарь под редакцией Тимченко, Энциклопедия украиноведения под редакцией Кубийовича, обозначают слова "белка" и "вивірка" как синонимы. А Иван Огиенко в своем Стилистическом словаре украинского языка предоставляет термину "вивірка" предпочтение.

И хотя "вивірка" постепенно исчезла из активного употребления, она остается в речи в некоторых регионах.

Оба слова – это не просто названия животного. Это два способа видеть мир: один – сквозь призму цвета и меха, другой – сквозь движение и легенду.

Несмотря на то, что "вивірка" и обозначают как архаизм, однако именно так это животное обозначает энциклопедия "Википедия" – "Вивірка звичайна", вид млекопитающих семейства виверровых, представитель надряда грызунов.

Так что белка/вивірка – это слова-синонимы, и это не просто животное, а символ легкости, движения, и даже роскоши.

Это прекрасно, что для этого животного мы имеем несколько названий. Хотя, в украинском языке немало слов-синонимов для названий животных и насекомых, например, к русизму – "кузнечик".

"Білка" или "вивірка": смотрите видео

Интересные факты о белке

Белке нужно примерно три тысячи орехов, чтобы питаться зимой. Белки бывают с рыжим, бурым, красным, серым и черным мехом. Среднестатистическая белка за зиму съедает треть своих запасов. Хвост для белки служит рулем – во время прыжков она с его помощью управляет своим полетом. Белки нередко забывают места своих многочисленных тайников с орешками и другими припасами. И этим распространяют растения по лесу. Белка может без последствий приземлиться с высоты 20 – 30 метров, используя свой хвост вроде парашюта и замедляя таким образом падение. В древности у многих народов беличьи шкурки были эквивалентом валюты. Белка за неделю съедает количество пищи, равное массе ее тела. Кроме растительной пищи, белки охотно питаются птичьими яйцами и даже нападают на молодых зайчат. Белки общаются друг с другом с помощью движений хвоста. Белки очень доверчивы и их можно приучить к кормлению с рук. Однако – нельзя кормить арахисом – они его не переваривают.

Рыжая красавица: смотрите видео

Имеете возможность – полюбуйтесь белками и знайте – называть их выверками не является ошибкой!