Как назвать человека этой профессии – "сыщика" – на украинском, рассказывает 24 Канал.

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Кто такой "сыщик"

"Сыщик" – это герой значительного количества детективов. Его внимательность, логика, ловкость, умение решать проблемы и запутанные ситуации делает его примером для подражания. Это может быть профессией или хобби и призванием.

Однако, в украинском языке слово "сыщик" считается разговорным или устаревшим, и его употребление нежелательно в официальных текстах.

Само слово "сыщик" (сыщик) – это русский язык, который происходит от глагола "сыскать" – то есть искать, разыскивать. В русском языке он означает тайного агента, детектива, сыщика.

В древнерусском языке существовало слово "сыскъ" – "розыск, следствие", отсюда и "сыщик – "тот, кто ищет".

Но на украинском языке стоит говорить по-другому:

детектив – ближайший нейтральный аналог,

– ближайший нейтральный аналог, слідчий – название должности, уполномоченного выполнять функцию расследования,

– название должности, уполномоченного выполнять функцию расследования, нишпорка – разговорное, с иронией или негативным оттенком,

– разговорное, с иронией или негативным оттенком, слідець – устаревшее, но исконно украинское,

– устаревшее, но исконно украинское, стежник / звідун – архаичные, поэтические или диалектные варианты,

– архаичные, поэтические или диалектные варианты, розшуковец – возможный неологизм или описательный вариант.

Например: "У справі працює досвідчений детектив" или "Той нишпорка вже третій день крутиться біля хати".

Интересно, что в советской литературе слово "сыщик" часто употреблялось в контексте жандармов, шпионов, агентов НКВД, поэтому имеет негативную окраску.

А в украинском фольклоре и народном языке преобладает слово нишпорка – это тот, кто рыщет, подглядывает, следит, часто с недоверием.

Лучше – детектив / Freepik

Кто такие "детектив" и "шпик"

Есть еще одно интересное слово, которое можно использовать вместо "сыщика" – шпик, но очень осторожно. Оно имеет два совершенно разных значения:

кулинарное – это соленое или копченое свиное сало , обычно из хребтовой или боковой части туши.

– это , обычно из хребтовой или боковой части туши. криминально-детективное – это жаргонное слово для полицейского, детектива или сыщика. Оно пришло из немецкого языка: Spitzel – шпион, доносчик. Часто именно его употребляли в советских переводах детективов или в криминальном жаргоне.

Слово "детектив" в нашем языке – чужак. Пришло к нам оно из английского языка – detective, где оно означает "следователь", "тот, кто раскрывает преступления". Но его корни – еще глубже, из латыни detegere → detego – "раскрывать, снимать покрывало" (de- – "с", tegere – "покрывать").

То есть буквально: "тот, кто снимает покрывало с тайны" – замечательная метафора для следователя или жанра, раскрывающего преступление.

"Детектив" имеет два значения в современном языке:

Детектив как лицо – следователь, сыщик, агент; Детектив как жанр – литературное или кинематографическое произведение, в центре которого – расследование преступления.

Едва ли не самым известным детективом является Шерлок Холмс, авторства Конана Дойля, книгами о котором зачитывалось не одно поколение и его образ похож на варяга. Как и фильмами по книгам и интерпретациями на тему.

А кто-то больше ценит Эркюля Пуаро Агаты Кристи за его неповторимую манеру поведения.

Читайте книги, смотрите хорошие фильмы и говорите на украинском!