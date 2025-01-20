Не "в клеточку" и не "в полоску": интересно о разноцветном
В украинском языке есть свои названия цветов, а еще ряд слов для обозначения разноцветных изделий, тканей, одежды. Давайте узнаем их, чтобы не путать и не использовать русизмы.
Немало русизмов используют для обозначения цветов, а если их несколько, то порой вообще можно растеряться. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал рассказывает, как обозначить разнообразие цветов на украинском.
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О цветах, узоры и структуры на украинском языке
Чаще всего в разговоре не хватает слов, чтобы описать цвет или узор на одежде или ткани на украинском, поэтому заменяем их русизмами. Однако есть немало своих соответствий, которые стоит запомнить и использовать. Пополняем свой словарик!
Узор или орнамент – рисунок из разных линий, цветов, теней и т.д.; кружево; вышивка.
В украинском языке есть слова "колір" и "барва", А для обозначения многих цветов есть много слов, поэтому не разноцветный, а:
- "барвний",
- "різнобарвний",
- "барвистий",
- "багатобарвний",
- "стобарвний",
- "кольоровий",
- "різнокольоровий",
- "багатоколірний",
- "багатокольоровий",
- "веселковий",
- "розцяцькований".
Немало, правда же, слов и такие разные!
Замените слово "разноцветный" / Язык – ДНК нации
В украинском языке нет слова пєстрий, но есть:
- "строкатий",
- "пістрявий",
- "зацяцькований",
- "рябий",
- "рабаценький",
- "різномастий",
- "розмаїтий",
- "чібірімірішний".
А для обозначения конкретного узора, есть свои соответствия, поэтому не:
в цветочек – а розцвічений, квітчастий – квітчаста сукня:
в клеточку – в клітинку, картатий – картата сорочка;
в полосочку – у смужку, смугастий – піжама у смужку;
в горошек – у горошок, у крапочку, у цяточку, у горохи, а офіційно візерунок називається – polka dot;
"гусиная лапка" – "гусячя лапка" чи п'є-де-пуль, а ще – зуб собаки або ламана клітина.
С узорами выяснили, еще вспомним о тканях, которые обозначают русизмами:
не бархат – а "оксамит";
не шелк, – а "шовк";
не хлопок – а "бавовна";
не кожа – а "шкіра";
не блестки – а "блискітки".
Как будем говорить об узорах: смотрите видео
Говорите на украинском о цветах и узорах разнообразно!