Не "в клеточку" и не "в полоску": интересно о разноцветном

В украинском языке есть свои названия цветов, а еще ряд слов для обозначения разноцветных изделий, тканей, одежды. Давайте узнаем их, чтобы не путать и не использовать русизмы.

Немало русизмов используют для обозначения цветов, а если их несколько, то порой вообще можно растеряться. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал рассказывает, как обозначить разнообразие цветов на украинском.

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О цветах, узоры и структуры на украинском языке

Чаще всего в разговоре не хватает слов, чтобы описать цвет или узор на одежде или ткани на украинском, поэтому заменяем их русизмами. Однако есть немало своих соответствий, которые стоит запомнить и использовать. Пополняем свой словарик!

Узор или орнамент – рисунок из разных линий, цветов, теней и т.д.; кружево; вышивка.

В украинском языке есть слова "колір" и "барва", А для обозначения многих цветов есть много слов, поэтому не разноцветный, а:

"барвний",

"різнобарвний",

"барвистий",

"багатобарвний",

"стобарвний",

"кольоровий",

"різнокольоровий",

"багатоколірний",

"багатокольоровий",

"веселковий",

"розцяцькований".

Немало, правда же, слов и такие разные!

Замените слово "разноцветный" / Язык – ДНК нации

В украинском языке нет слова пєстрий, но есть:

"строкатий",

"пістрявий",

"зацяцькований",

"рябий",

"рабаценький",

"різномастий",

"розмаїтий" ,

, "чібірімірішний".

А для обозначения конкретного узора, есть свои соответствия, поэтому не:

в цветочек – а розцвічений, квітчастий – квітчаста сукня:

в клеточку – в клітинку, картатий – картата сорочка;

в полосочку – у смужку, смугастий – піжама у смужку;

в горошек – у горошок, у крапочку, у цяточку, у горохи, а офіційно візерунок називається – polka dot;

"гусиная лапка" – "гусячя лапка" чи п'є-де-пуль, а ще – зуб собаки або ламана клітина.

С узорами выяснили, еще вспомним о тканях, которые обозначают русизмами:

не бархат – а "оксамит";

не шелк, – а "шовк";

не хлопок – а "бавовна";

не кожа – а "шкіра";

не блестки – а "блискітки".

Как будем говорить об узорах: смотрите видео

Говорите на украинском о цветах и узорах разнообразно!