Не говорите "большая очередь": языковой совет для тех, кто планирует посетить ботсад Гришко

В повседневной речи украинцы до сих пор часто употребляют русизм "очередь", хотя в украинском языке есть вполне естественное соответствие. Часто это слово можно услышать сейчас, когда из-за популярности ботанического сада имени Гришко в Киеве там образуются большие очереди с самого утра.

Многие украинцы в быту говорят "большая очередь", "стоять в очереди" или "занять очередь". Однако такие формы являются калькой из русского языка и имеют и имеют исконно украинские соответствия.

Как правильно на украинском – "очередь" или "черга"?

Нормативным украинским словом является именно "черга". Оно зафиксировано в словарях и соответствует литературной норме украинского языка.

Поэтому правильно говорить:

большая очередь;

стоять в очереди;

занять очередь;

живая очередь;

очередь в кассу;

очередь на вход.

Зато слово "очередь" является русизмом, который следует заменять украинским аналогом.

Интересно, что слово "черга" в украинском языке имеет несколько значений. Оно может означать как последовательность людей, так и порядок выполнения чего-то: "черга отвечать", "моя черга говорить".

Почему русизм до сих пор часто употребляют?

Языковеды объясняют: многие подобные слова закрепились в быту еще во времена активного влияния русского языка. Поэтому украинцы часто автоматически используют кальки, даже не задумываясь над правильными соответствиями.

Особенно распространены такие конструкции:

"в порядку черги";

"очередь не двигается";

"я за вами занимал очередь".

На украинском же правильно будет:

"в порядку черги";

"очередь не движется";

"я занимал за вами".

Филологи советуют не бояться постепенно заменять привычные русизмы украинскими словами. Ведь именно через ежедневную речь формируется языковая культура.

Очереди в ботсаду Гришко снова напомнили о языковых ошибках

В последние дни в соцсетях активно обсуждают большие очереди в Национальный ботанический сад имени Николая Гришко в Киеве. После введения платного входа многие посетители начали жаловаться на толпы у касс с самого утра.

Именно в таких обсуждениях снова массово появилось слово "очередь". В то же время языковеды напоминают: даже в разговорном стиле следует отдавать предпочтение исконно украинским словам.

Поэтому в следующий раз вместо фразы "там огромная очередь" лучше сказать просто и естественно: "там дуже велика черга".

