Многие говорят "почва": какое слово правильное на украинском и почему это важно

Слово "почва" настолько укоренилось в разговорной речи, что многие украинцы употребляют его автоматически. Однако этот русизм пришел в наш язык под влиянием длительной русификации, тогда как украинский имеет собственные точные и благозвучные соответствия.

Суржиковые и калькированные слова часто остаются в речи из-за многолетнего влияния русского языка. Именно поэтому слово "почва" до сих пор можно услышать в повседневных разговорах, хотя украинский язык давно имеет собственное нормативное соответствие.

Смотрите также Забудьте про "отпуск": как правильно на украинском называть время отдыха

Как правильно на украинском говорить вместо "почва"

Литературным украинском правильно говорить "ґрунт". Именно это слово означает верхний слой земной коры, в котором растут растения и происходят природные процессы.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Поэтому правильно говорить: "плодородная почва", "обрабатывать почву", "исследование почв" или "влажная почва после дождя". Зато слово "почва" относится к русизмам и не соответствует нормам современного украинского литературного языка.

Слово "грунт" употребляют не только в прямом значении, когда речь идет о земле или сельском хозяйстве. Оно также имеет переносной смысл – как основа или основание для чего-то. Например, можно сказать: "для таких выводов нет почвы" или "конфликт возник на почве недоразумения".

Какие синонимы имеет слово "грунт" и когда их использовать

Украинский язык предлагает несколько близких по смыслу слов, однако их следует подбирать в зависимости от контекста. Самый распространенный синоним – "земля", если речь идет о поверхности, в которой растут растения или которую обрабатывают люди.

В переносном значении вместо слова "почва" могут употребляться слова "основа", "основание", "база" или "основание". Например, говорят: "научная основа исследования", "весомое основание для решения" или "прочная основа для развития".

В то же время важно не путать эти слова между собой. Если речь об агрономии, природе или земле под ногами – уместным будет именно "почва". А когда речь идет о причинах, предпосылки или базу для определенного явления, чаще используют "основание", "основу" или "основание".

Поэтому вместо привычного, но ненормативного слова "почва" следует употреблять исконно украинское "ґрунт". Оно является точным, многозначным и одинаково естественно звучит как в бытовой речи, так и в научных или публицистических текстах.