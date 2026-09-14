Определенно не "нефтяник": как на украинском языке назвать работника нефтяной отрасли

Украина не только знает, что такое нефть, но и имеет собственную историю ее добычи. Поэтому у нефтяной профессии есть свое название, которое часто переводят с помощью калькирования.

"Нефтяник" звучит знакомо, но знакомость еще не делает слово украинским. У нас есть нефть, нефтяная промышленность и собственное слово для обозначения этой профессии. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Нефтяник" – как сказать на украинском?

Слово "нефтяник" часто можно услышать в разговорах о нефти, топливе или нефтяной промышленности. Но для украинского языка это не лучший вариант, потому что в нашем языке другая словообразовательная модель.

Давайте рассмотрим слово без лишних сложностей: нафта → нафтовий → нафтовик, а не "нефть", "нефтяной", "нефтяник". Все естественно и понятно. То есть русскому "нефтяник" соответствует украинское "нафтовик".

В зависимости от того, что именно мы имеем в виду, на украинском языке можно сказать:

"нафтовик" ,

"працівник нафтової промисловості" ,

"фахівець із нафтової галузі".

Например:

"Він працює нафтовиком".

"Батько багато років працював у нафтовій промисловості".

"Це відомий фахівець нафтової галузі".

Небольшая замена слова – и речь уже звучит естественно на украинском языке. Так же с другими названиями профессий, которые довольно часто произносят по-русски: спасатель, строитель, охранник.

Интересно! Слово "нефть" пришло к нам из латыни, а оттуда – из греческого νάφϑα, которое взято из арамейского naphṭā́. Вот такая цепочка. Поэтому оно очень похоже во многих славянских языках.

Украина не только знает, что такое нефть, но и имеет собственную историю ее добычи. Более того, именно Галичина в свое время была одним из важных нефтяных регионов Европы. Поэтому поговорим не о чужом "нефтянике", а о нашем нефтовику.

Добывали ли нефть в Украине?

У Украины тоже был период своего нефтяного бума. Представьте себе украинский город, который в начале XX века давал более 5% мировой добычи нефти. Это Борислав на Львовщине, куда стекались иностранные инвестиции и где массово возводились нефтяные вышки.

Еще в XIX веке здесь добывали нефть – сначала примитивными способами, а впоследствии начали использовать скважины. В городе работали тысячи людей, а Борислав быстро рос благодаря нефти и озокериту. Именно поэтому его называли "галицкой Калифорнией".

Интересно, что нефтяной Борислав упоминается и в художественной литературе, в частности в произведении "Борислав смеется" Ивана Франко.

Нефтяные колодцы и источники в Бориславе можно увидеть и сегодня, а старые фотографии показывают нам пик добычи этого сырья.

Как добывали нефть в Украине: смотрите видео

Итак, с нефтью у украинцев все в порядке – и слово у нас есть, и целая история нефтедобычи. Поэтому вместо "нефтяник" спокойно говорим "нафтовик".