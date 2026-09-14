"Нєфтянік" звучить знайомо, але знайомість ще не робить слово українським. У нас є нафта, нафтовий промисел і своє власне слово для професії. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Нєфтянік" – як сказати українською?

Слово "нєфтянік" часто можна почути в розмовах про нафту, паливо чи нафтову промисловість. Але для української мови це не найкращий варіант, бо у нашій мові інша словотвірна модель.

Подивімося на слово без зайвих складнощів: нафта → нафтовий → нафтовик, а не "нєфть", "нєфтяний", "нєфтянік". Усе природно й зрозуміло. Тобто російському "нефтяник" відповідає українське – "нафтовик".

Залежно від того, що саме маємо на увазі, українською можна сказати:

"нафтовик" ,

"працівник нафтової промисловості" ,

"фахівець із нафтової галузі".

Наприклад:

"Він працює нафтовиком".

"Батько багато років працював у нафтовій промисловості".

"Це відомий фахівець нафтової галузі".

Маленька заміна слова – і мовлення вже звучить природно українською. Так і з іншими назвами професій, які досить часто вимовляють на російський штиб: спасатєль, строітєль, охраннік.

Цікаво! Слово "нафта" прийшло до нас з латини, а туди – з грецької νάφϑα, яке взяте з арамейської naphṭā́. Ось такий ланцюжок. Тому воно дуже схоже у багатьох слов'янських мовах.

Україна не лише знає, що таке нафта, а й має власну історію її видобування. Ба більше, саме Галичина свого часу була одним із важливих нафтових регіонів Європи. Тому поговорімо не про чужий "нєфтянік", а про нашого нафтовика.

Чи видобували нафту в Україні?

Україна теж має період свого нафтового буму. Уявіть українське місто, яке на початку ХХ століття давало понад 5% світового видобутку нафти. Це Борислав на Львівщині, куди стікалися іноземні інвестиції та де масово виростали нафтові вежі.

Ще в XIX столітті тут видобували нафту – спочатку примітивними способами, а згодом почали використовувати свердловини. У місті працювали тисячі людей, а Борислав швидко зростав завдяки нафті й озокериту. Саме тому його називали "галицькою Каліфорнією".

Цікаво, що нафтовий Борислав згадується і в художній літературі, зокрема у творі "Борислав сміється" Івана Франка.

Нафтові колодязі та джерела у Бориславі можна побачити і сьогодні, а старі світлини нам показують пік видобутку цієї речовини.

Як видобували нафту в Україні: дивіться відео

Отже, з нафтою в українців усе гаразд – і слово своє маємо, і цілу історію нафтовидобутку. Тому замість "нєфтянік" спокійно кажімо "нафтовик".