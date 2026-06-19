Чому не варто в українській мові використовувати слово "стройка", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
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Не кажіть слово "стройка" – як правильно українською?
Як не прикро, у нашому мовленні ще чимало кальок і русизмів, які ми не помічаємо. І у звичних частих реченнях, в яких про щось розповідаємо, робимо помилки.
"Працює на стройці", "біля стройки перекрили дорогу", "у нас поруч велика стройка" – такі вислови можна почути доволі часто. Але чи є слово "стройка" українським?Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Слово "стройка" прийшло з російської мови, де воно утворене від дієслова "строить". У словниках української мови слово "стройка" не фіксується як нормативне.
Натомість в українській мові здавна існує дієслово – будувати, від якого походять слова: будівництво, будова, будівельник, забудова.
Слово має слов'янське походження, тому схоже звучання можна зустріти у польській, чеській, словацькій мовах.
Тому українською правильно казати:
триває будівництво нового мосту;
працює на будівництві;
поруч розташований будівельний майданчик;
завершили побудову будинку.
А не: "працює на стройці" чи "біля стройки стоїть кран".
До речі, слово "будівництво" може означати як сам процес зведення споруди, так і галузь діяльності загалом. А слово "будова" часто вживають, коли йдеться про конкретний об'єкт, що будується.
Цікаво! Корінь "буд-" є одним із давніх у слов'янських мовах. Він пов'язаний зі словами "будити", "пробуджувати", тобто буквально – приводити щось до життя, створювати.
Для мови важливі дрібниці. Коли ми замінюємо запозичені або нав'язані форми питомими українськими словами, наше мовлення стає точнішим і природнішим. Тож нехай навколо нас будуть не "стройки", а – будівництва, будови та будівельні майданчики.
І якщо ми зачепили тему будівництва, то важливо знати і назви інструментів, які теж часто називають на російський штиб – "щіпци", "отвьортка", "гвоздь", "піла", "проволока" та інші. Про правильні українські назви ми писали раніше.