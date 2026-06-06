Як же називати українською правильно процес, коли ми ніжимося на сонечку – засмагання чи загаряння, розповідаємо з посиланням на мовознавицю та радіоведучу Ольгу Багній.

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Як правильно українською – "загаряти" чи "засмагати"?

Нарешті настало календарне літо та сонячні дні, а тому у мовленні з'явилася літня сезонна лексика. У дітей розпочалися канікули, а батьки з нетерпінням чекають відпустки та відпочинку. У літній час ми часто говоримо про сонце й його вплив на шкіру і найчастіше можна почути: "Поїхали на озеро загаряти", "Треба трохи позагаряти", "Я добре загорів". Та чи справді "загаряти" – українське слово, коли відоме і інше – "засмагати"?

Зазирнувши до словників, ми знайдемо обидва слова, але походження у них різне.

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Слово "загоряти" означає набувати засмаги, ставати смуглявим під дією сонячного проміння, але написання через "О". Походить від від праслов'янського *gorěti, *gorjǫ, goriši – горіти. А тому слово "загар", теж маємо як результат загоряння – бронзовий відтінок шкіри.

Цікаво! Слово "загоряти" має й інше значення – так називають процес марнування, гаяння часу, неробство чи лінощі. Замість "він нічого не робив" можна сказати – "він весь час загорав".

Зважаючи на походження, не дивно, що ці слова є і в російській мові, і може видатися, що ми перебрали на себе чуже.

Однак українці використовують ще один варіант – "засмагати". В основі теж праслов'янське коріння, але від іншого слова smaga – "жар, спека; вогонь", *smagnǫti – "сохнути, сушити; темніти". Звідси й походить слово "смаглявий" та навіть дієслово "смажити." А золотаво-коричневий або темний колір, якого набуває світла шкіра людини від тривалого перебування на сонці, називається – засмага.

Тому ми маємо два варіанти, і це чудово: загар і засмага, загорілий і засмаглий. Однак враховуйте фонетику, щоб точно не вийшло калькування – без "загарять".

Візьміть максимум користі від літнього сонця, але завжди зважайте на рекомендації, як засмагати правильно.

Правильно "загар" чи "засмага": дивіться відео

Які слова можуть плутати з загаром і засмагою?

Від одного кореня може утворитися чимало слів, які належать до різних сфер діяльності. І деякі – дуже схожі за звучанням, а мають геть інше значення.

Що таке "загар" ми з'ясували, але у словниках можна знайти й інше слово – "загАра". Воно означає бажання та запал до роботи, або ж – пристрасть:

Нема загари робити . (Словник Бориса Грінченка).

. (Словник Бориса Грінченка). Так, стидка, бридка загара

Спалахнула в грудях в'ялих

У розпусної нікчеми,

Спокусить мене [поета] хотіла. (Леся Українка).

До речі! Серед діалектизмів можна зустріти слово "загорений", але не у значенні покритий засмагою, а про людину запальної вдачі чи сердиту: "чого ти такий загорений", тобто стривожений, розбурханий в емоціях. Чули таке значення?

"Засмага" теж має дуже схоже слово – "сма́га́", з подвійним наголосом. Так називають:

сильну спрагу;

наліт у роті, на губах від спраги;

підвищену температуру тіла.

Отже, українською ми і загоряємо, і засмагаємо. І нехай цього літа буде багато сонця, але ще більше – гарної української мови!