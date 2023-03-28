Над Киевом – "бл*дина", люди в "пикселях" готовы: какие военные неологизмы вы могли не знать

Полномасштабная война с Россией повлекла за собой настоящий всплеск словообразования в украинском языке. Боевые действия, военные персоналии и даже оружие обогатили соловьиную новыми интересными словами.

Многие из этих неологизмов уже успели прижиться в нашем языке. И 24 Канал подскажет вам самые интересные из них.

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Как война повлияла на словообразование

Конкретно во время полномасштабной войны возникло много новейших слов и даже выражений и фразеологизмов. Ими наименовали военные действия украинских военных и врага, персоналии, оружие и т.д. Также многие уже привычные слова получили новые значения. А некоторые неологизмы даже заслужили место в иностранных словарях. Что интересно, не все новые слова – цензурные. К слову, в Украине даже создали словарь неологизмов украинского языка, возникших с 24 февраля 2022 года.

Как любая переломная эпоха в стране отражается в ее языке, а также на какие группы делят языковые новообразования, мы писали подробно здесь.

Чтобы эти и другие неологизмы не исчезли из употребления, предлагаем вам с ними ознакомиться, запомнить и даже активно употреблять.

Какие неологизмы возникли во время русско-украинской войны

В второй подборке подскажем вам интересные слова, которые выработала война. Они в большинстве своем обозначают явления, вещи и интересные факты. Некоторые даже могут быть языковыми кодами украинцев.

денацифікація;

затридні;

Россияне хотели "затридні" взять Киев, но это всего лишь их "нереалистические планы". Так что даже от "денацифікації" (укр.) враг был вынужден отказаться. А этим словом российская пропаганда так хотела после захвата нашего государства наименовать его "освобождение и зачистку его территории от нацистов и идеологий".

паляниця;

селітра;

Но теперь пусть враг учится произносить "паляниця" – наше слово-пароль, с помощью которого распознают врагов и диверсантов. Даже "селітра" (укр.), то есть "пропагандистская ложь" россиянам теперь не поможет.

Относительно последнего слова – россияне почти придумать мем. Так, после того, как украинские военные вечером 11 июля 2022 года нанесли удар по русскому составу боекомплектов в оккупированной Новой Каховке, враг всю ночь придумывал объяснение произошедшему. И придумал – оккупанты заявили, что "детонировала селитра".

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"Ану скажи "паляниця" / фото из соцсетей

бандеромобіль;

літакопад;

А теперь наши мужественные воины на "бандеромобілях" – боевых авто ВСУ – устраивают россиянам "літакопад" (укр.) – то есть бесперебойно сбивают их самолеты.

Кстати, слово "бандеромобілі" тоже имеет интересную историю. В свое время главный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что в Украине "националистические батальоны применяют так называемые "бандероавтомобили", которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами". Позже его скопировал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

піксель;

адіннарод;

Мы же благодарим наших мужчин в "пікселях" – украинской военной форме – за защиту Украины и можем разве что посмеиваться над больными мечтами россиян об "одномнароде" (український неологізм – "адіннарод"). Именно с помощью последнего слова украинцы смеются над имперскими амбициями россиян о "воссоединении" с "братскими" народами.

бл*діна (бл*дина);

Так что оккупанты с Востока в этой войне могут разве что "бл*діни" (укр.) пускать – то есть ракетные атаки на Украину организовать. Но и те захлебываются.

Больше интересных неологизмов по этой теме читайте в следующей подборке. И не забудьте вкрапывать только что изученные слова в свою речь.