Над Києвом – "бл*діна", люди в "пікселях" готові: які воєнні неологізми ви могли не знати

Повномасштабна війна з Росією спричинила справжній сплеск словотворення в українській мові. Бойові дії, військові персоналії і навіть зброя збагатили солов'їну новими цікавими словами.

Чимало з цих неологізмів вже встигли прижитися у нашій мові. І 24 Канал підкаже вам найцікавіші з них.

Читайте "Орки чорнобаїли, а ЗСУ їх відбандерили": які цікаві неологізми з'явилися під час війни

Як війна вплинула на словотворення

Саме під час повномасштабної війни з'явилося чимало нових слів та навіть висловів і фразеологізмів. Ними найменовували воєнні дії українських військових та ворога, персоналії, зброю тощо. Також чимало вже звичних слів отримали нові значення. А окремі неологізми навіть заслужили місце в іноземних словниках. Що цікаво, не всі нові слова – цензурні. До слова, в Україні навіть створили словник неологізмів української мови, які виникли від 24 лютого 2022 року.

Як кожна переламна епоха в країні відображається в її мові, а також на які групи ділять мовні новоутвори, ми писали детально тут.

Тож аби ці та інші неологізми не зникли з ужитку, пропонуємо вам з ними ознайомитися, запам'ятати та навіть активно вживати.

Які неологізми виникли в час російсько-української війни

У другій добірці підкажемо вам цікаві слова, які витворила війна. Вони здебільшого позначають явища, речі та цікаві факти. Окремі з них навіть можуть бути мовними кодами українців.

денацифікація;

затридні;

Росіяни хотіли "затридні" взяти Київ, але це всього лише їхні "нереалістичні плани". Тож навіть від "денацифікації" ворог був змушений відмовитися. А цим словом російська пропаганда так хотіла після захоплення нашої держави найменувати її "звільнення і зачистку її території від нацистів та ідеологій".

паляниця;

селітра;

Але тепер нехай ворог вчиться вимовляти "паляниця" – наше слово-пароль, за допомогою якого розпізнають ворогів і диверсантів. Навіть "селітра", тобто "пропагандистська брехня" росіянам тепер не допоможе.

Щодо останнього слова – росіяни майже придумати мем. Так, після того, як українські військові ввечері 11 липня 2022 року завдали удару по російському складу боєкомплектів в окупованій Новій Каховці, ворог всю ніч вигадував пояснення тому, що сталося. І придумав – окупанти заявили, що "детонувала селітра".

До теми Код волі і жертовності: як гасло "Слава Україні" на віки стало символом боротьби українців



"Ану скажи "паляниця" / фото з соцмереж

бандеромобіль;

літакопад;

А тепер наші мужні воїни на "бандеромобілях" – бойових авто ЗСУ – влаштовують росіянам "літакопад" – тобто безперебійно збивають їхні літаки.

До речі, слово "бандеромобілі" теж має цікаву історію. Свого часу головний речник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков заявив, що в Україні "націоналістичні батальйони застосовують так звані "бандероавтомобілі", які мають підвищену прохідність та оснащені великокаліберним стрілецьким озброєнням або мінометами". Пізніше його скопіював і прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

піксель;

адіннарод;

Ми ж дякуємо нашим чоловікам у "пікселях" – українській військовій формі – за захист України і можемо хіба що поглузувати з хворих мрій росіян про "адіннарод". Саме за допомогою останнього слова українці глузують з імперських амбіцій росіян про "воз'єднання" з "братніми" народами.

бл*діна (бл*дина);

Тож окупанти зі Сходу у цій війні можуть хіба що "блєдіни" пускати – тобто ракетні атаки на Україну зорганізовувати. Але й ті захлинаються.

Більше цікавих неологізмів на цю тему читайте у наступній добірці. І не забудьте вкраплювати щойно вивчені слова у своє мовлення.