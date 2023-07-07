Запретят пользоваться телефонами в школе: какая страна пошла на кардинальное решение
Источник:The Guardian
Смартфоны стали большой проблемой для педагогов по всему миру. Из-за них внимание детей рассеивается, а школьники все чаще надеются не свои силы, а возможности технологий.
Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Впрочем, в образовательном процессе они создают больше проблем, чем преимуществ.
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Во всем мире педагоги борются с мобильными телефонами на уроках, а одна из европейских стран решила вообще запретить их использование в школах.
Кардинальное решение от Нидерландов
Уже с 2024 г. в школах Нидерландов ученикам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами в школах. Решение касается также планшетов и смартчасов.
Исключения сделают только для двух случаев:
- уроков цифровых навыков;
- если у детей есть особые образовательные потребности.
Как заявил местный министр образования Робберт Дейкграаф, это решение назревало уже много лет.
Хотя мобильные телефоны связаны с нашей жизнью, им не место в классе. Исследования показали, что гаджеты негативно влияют на концентрацию учеников,
– заявил он.
Школы и общественные организации Нидерландов поддержали решение министерства образования. Сейчас каждое образовательное учреждение будет само определять правила ограничений, но если до лета 2024 года министерство не увидит эффекта, то пообещало вмешаться.