"Нарушители – очень креативные люди": можно ли будет списать на НМТ

Через два месяца стартует национальный мультипредметный тест. В Министерстве образования и науки Украины рассказали, насколько сейчас защищена от внешних вмешательств система тестирования.

Заместитель министра образования и науки по вопросам по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний отметил, что ежегодно есть люди, которые пытаются обойти правила НМТ, списать. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZN.UA.

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Можно ли будет списать на НМТ

Чиновник отметил, что таких лиц обнаруживают организаторы тестирования и дисквалифицируют. При этом добавил, что нарушители на НМТ – очень креативные люди: они используют каждый год все новые способы для недоброчесности.

Однако мы ведем постоянную работу по совершенствованию защиты системы тестирования, детали которой не будем раскрывать. В нашу систему электронного тестирования будет сложно зайти извне,

– уточнил заместитель Лисового.

Более того, по его словам, во время тестирования работает команда специалистов, что следит за его проведением: это работники Украинского центра оценивания качества образования и команда разработчиков.

Во время тестирования они наблюдают, есть ли необычные активности на каком-то из компьютеров. Отслеживается каждая сессия каждого участника тестирования. И если что-то замечают, информация передается наблюдателям, которые находятся в аудитории, где стоит компьютер с подозрительной активностью,

– рассказал Завгородний.

Он назвал этот процесс высокотехнологичной историей, в которой организаторы тестирования понимают тысячу вариантов того, что абитуриенты придумали за эти годы, пытаясь обойти тестирование.

Ранее мы рассказывали, кому из участников НМТ и за что могут аннулировать результаты экзамена.