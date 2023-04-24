Участникам НМТ-2023 советуют проверить персональные кабинеты

Украинский центр оценивания качества образования советует участникам НМТ проверять информацию в своем персональном кабинете. В частности, после отправки регистрационных документов.

Что важно, выпускники совершают немало ошибок при регистрации на тестирование. Их нужно обязательно исправить, чтобы иметь возможность поучаствовать в НМТ в этом году.

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Участникам НМТ советуют проверить персональные кабинеты

По результатам обработки регистрационных документов более 7 тысяч поступающих получили от региональных центров оценки качества образования уведомление о необходимости доработки предоставленной ими информации. Однако они пока не устранили недостатки.

Исправить ошибки и повторно отправить документы в региональный центр следует не позднее 7 мая.

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Сколько выпускников уже зарегистрировалось на НМТ-2023

За три недели после начала регистрации (3 апреля) для участия в НМТ выпускники создали уже более 211 тысяч персональных кабинетов. Около 188 тысяч человек получили уведомление об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2023 года.

В Украине хотят сдавать НМТ около 170 тысяч человек, за рубежом – более 18 тысяч. Самым популярным предметом по выбору является история Украины. Также – иностранные языки.

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