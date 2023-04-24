Участникам НМТ-2023 советуют проверить персональные кабинеты

24 апреля 2023, 18:22
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Источник:

УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования советует участникам НМТ проверять информацию в своем персональном кабинете. В частности, после отправки регистрационных документов.

Что важно, выпускники совершают немало ошибок при регистрации на тестирование. Их нужно обязательно исправить, чтобы иметь возможность поучаствовать в НМТ в этом году.

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Участникам НМТ советуют проверить персональные кабинеты

По результатам обработки регистрационных документов более 7 тысяч поступающих получили от региональных центров оценки качества образования уведомление о необходимости доработки предоставленной ими информации. Однако они пока не устранили недостатки.

Исправить ошибки и повторно отправить документы в региональный центр следует не позднее 7 мая.

Сколько выпускников уже зарегистрировалось на НМТ-2023

За три недели после начала регистрации (3 апреля) для участия в НМТ выпускники создали уже более 211 тысяч персональных кабинетов. Около 188 тысяч человек получили уведомление об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2023 года.

В Украине хотят сдавать НМТ около 170 тысяч человек, за рубежом – более 18 тысяч. Самым популярным предметом по выбору является история Украины. Также – иностранные языки.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин