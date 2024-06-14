Какой предмет НМТ по выбору стал самым популярным среди участников в 2024 году

Продолжается основная сессия НМТ в 2024 году. Кто не смог пройти оценивание в ее рамках, сможет принять участие, если зарегистрировался, в сессии дополнительной.

Участники проходят проверку знаний по четырем предметам, три из которых являются обязательными. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в эфире телемарафона, какой выборочный предмет стал самым популярным в этом году.

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Какой выборочный предмет НМТ является самым популярным в 2024 году

Вакуленко сообщила: английский язык стал самой популярной дисциплиной на выбор среди выпускников, которые в этом году сдают национальный мультипредметный тест (НМТ).

Английский язык – абсолютный лидер. После него довольно высокие показатели имеют география, биология и украинская литература,

– уточнила руководительница УЦОКО.

И добавила, что, к сожалению, очень мало участников выбирают физику и химию.

Так же не очень популярны другие иностранные языки (кроме английского) – немецкий, французский, испанский,

– отметила Вакуленко.

Коротко о национальном мультитесте 2024 года

Национальный мультитест в 2024 году стартовал ранее – в мае.

Участники проходят проверку знаний уже по четырем предметам: трем обязательным и одному – на выбор.

Обязательными являются украинский язык, математика, история Украины.

Выборочные – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, физика и химия, украинская литература и география.

Тестирование будет проходить в рамках двух сессий: основной и дополнительной.

Основная длится в течение 14 мая – 25 июня, дополнительная состоится в течение 11 – 19 июля.