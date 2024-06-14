Учасники проходять перевірку знань з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в ефірі телемарафону, який вибірковий предмет став найпопулярнішим цьогоріч.

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Який вибірковий предмет НМТ є найпопулярнішим 2024 року

Вакуленко повідомила: англійська мова стала найпопулярнішою дисципліною на вибір серед випускників, які цього року складають національний мультипредметний тест (НМТ).

Англійська мова – абсолютний лідер. Після неї доволі високі показники мають географія, біологія та українська література,

– уточнила очільниця УЦОЯО.

І додала, що, на жаль, дуже мало учасників обирають фізику та хімію.

Так само не дуже популярними є інші іноземні мови (окрім англійської) – німецька, французька, іспанська,

– зауважила Вакуленко.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Коротко про національний мультитест 2024 року