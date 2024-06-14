Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в ефірі національного телемарафону поскаржилася на спроби списування з боку учасників тестування. Тому цьогоріч повернули практику використання металошукачів для пошуку допоміжних засобів.

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Що кажуть в УЦОЯО про недобросовісність учасників

Вона каже: списувати учасники тестування намагалися, намагаються і намагатимуться.

Це абсолютно, мені здається, нормально, хоч і прикро. Водночас цього року ми повернули практику допомоги працівників поліції нашим учасникам, які позбавляться телефонів до початку тестів, тому що у нас є металошукачі,

– розповів Вакуленко.

І додала, що металошукачі використовують не для того, щоб зупинити учасників, які вже списують, а для того, щоб до тесту всі виклали свої пристрої (телефони, годинники) і після цього працювали вже без техніки і "підтримки".

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Зазначимо, що під час складання НМТ-2023 77 учасників залишили тимчасові екзаменаційні центри через використання під час тестування мобільних телефонів, 6 – через використання "шпаргалок", 5 – через невиконання вимог і вказівок щодо процедури проходження НМТ.

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Коротко про НМТ-2024