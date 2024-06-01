Інформацію про свої результати учасники цієї сесії отримають до 2 липня. Їх розмістять у персональних кабінетах.

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Як отримати результати НМТ-2024

Так, до 2 липня в персональних кабінетах учасників розмістять інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100 – 200 балів.

У персональному кабінеті у вкладці "Результати" також буде доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до закладів вищої освіти України.

Якщо ж учаснику основної сесії НМТ 2024 року потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, то лише після офіційного оголошення результатів (з 2 липня) він може замовити витяг з відомостей результатів НМТ,

– повідомили в УЦОЯО.

Для отримання витягу учасник НМТ має надіслати до Українського центру оцінювання якості освіти (на адресу: вулиця Володимира Винниченка, 5, місто Київ, 04053 – або на e-mail: org@testportal.gov.ua):

заяву про виготовлення витягу з відомостей результатів зовнішнього незалежного оцінювання / національного мультипредметного тесту (зразок заяви розміщений за посиланням);

копію документа, на підставі якого учасника зареєстрували для участі в ЗНО / НМТ (якщо неможливо зробити копії документа, на підставі якого учасника зареєстровано, – подати копію іншого документа, що посвідчує особу).

На копіях документів, які подають для виготовлення витягу, мають бути напис про засвідчення документа, який складається зі слів "Згідно з оригіналом" (без лапок), особистий підпис учасника, його ім’я та прізвище, дата засвідчення копії. Засвідчувати копії документів нотаріально не потрібно.

Заяви про виготовлення витягу буде розглянуто в строки, визначені Законом України "Про звернення громадян".

Виготовлення та видавання / надсилання витягів здійснює Український центр оцінювання якості освіти на безоплатній основі.