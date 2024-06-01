Информацию о своих результатах участники этой сессии получат до 2 июля. Их разместят в персональных кабинетах.

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Как получить результаты НМТ-2024

Так, до 2 июля в персональных кабинетах участников разместят информацию о результатах основных сессий НМТ по шкале 100 – 200 баллов.

В персональном кабинете во вкладке "Результаты" также будет доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ, необходимой для поступления в учреждения высшего образования Украины.

Если же участнику основной сессии НМТ 2024 года нужно подать в зарубежное учебное заведение оригинал документа, то только после официального объявления результатов (со 2 июля) он может заказать выписку из сведений результатов НМТ,

– сообщили в УЦОКО.

Для получения выписки участник НМТ должен направить в Украинский центр оценивания качества образования (по адресу: улица Владимира Винниченко, 5, город Киев, 04053 – или на e-mail: org@testportal.gov.ua):

заявление об изготовлении выписки из сведений результатов внешнего независимого оценивания / национального мультипредметного теста (образец заявления размещен по ссылке);

копию документа, на основании которого участника зарегистрировали для участия в ВНО / НМТ (если невозможно сделать копии документа, на основании которого участник зарегистрирован, – подать копию другого документа, удостоверяющего личность).

На копиях документов, которые подают для изготовления выписки, должны быть надпись о заверении документа, который состоит из слов "Згідно з оригіналом" (без кавычек), личная подпись участника, его имя и фамилия, дата заверения копии. Заверять копии документов нотариально не требуется.

Заявления об изготовлении выписки будет рассмотрено в сроки, определенные Законом Украины "Об обращениях граждан".

Изготовление и выдача / отправка выписок осуществляет Украинский центр оценивания качества образования на безвозмездной основе.