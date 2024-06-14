Участники проходят проверку знаний по четырем предметам, три из которых являются обязательными. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в эфире телемарафона, какой выборочный предмет стал самым популярным в этом году.
Смотрите также Руководительница УЦОКО пожаловалась на проблему списывания во время национального мультитеста
Какой выборочный предмет НМТ является самым популярным в 2024 году
Вакуленко сообщила: английский язык стал самой популярной дисциплиной на выбор среди выпускников, которые в этом году сдают национальный мультипредметный тест (НМТ).
Английский язык – абсолютный лидер. После него довольно высокие показатели имеют география, биология и украинская литература,
– уточнила руководительница УЦОКО.
И добавила, что, к сожалению, очень мало участников выбирают физику и химию.
Так же не очень популярны другие иностранные языки (кроме английского) – немецкий, французский, испанский,
– отметила Вакуленко.
Коротко о национальном мультитесте 2024 года
- Национальный мультитест в 2024 году стартовал ранее – в мае.
- Участники проходят проверку знаний уже по четырем предметам: трем обязательным и одному – на выбор.
- Обязательными являются украинский язык, математика, история Украины.
- Выборочные – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, физика и химия, украинская литература и география.
- Тестирование будет проходить в рамках двух сессий: основной и дополнительной.
- Основная длится в течение 14 мая – 25 июня, дополнительная состоится в течение 11 – 19 июля.