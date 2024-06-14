Участники проходят проверку знаний по четырем предметам, три из которых являются обязательными. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в эфире телемарафона, какой выборочный предмет стал самым популярным в этом году.

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Какой выборочный предмет НМТ является самым популярным в 2024 году

Вакуленко сообщила: английский язык стал самой популярной дисциплиной на выбор среди выпускников, которые в этом году сдают национальный мультипредметный тест (НМТ).

Английский язык – абсолютный лидер. После него довольно высокие показатели имеют география, биология и украинская литература,

– уточнила руководительница УЦОКО.

И добавила, что, к сожалению, очень мало участников выбирают физику и химию.

Так же не очень популярны другие иностранные языки (кроме английского) – немецкий, французский, испанский,

– отметила Вакуленко.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

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