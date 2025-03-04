Какой иностранный язык стоит выбрать для сдачи на НМТ

Четвертым предметом на НМТ в 2025 году можно выбрать иностранный язык. При этом не обязательно проходить оценивание по тому языку, который вы изучали в школе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление директора УЦОКО Татьяны Вакуленко во время вебинара. Можно выбрать тот иностранный язык из перечня, который вы знаете лучше всего.

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Какой иностранный язык выбрать для сдачи на НМТ

Так, участники НМТ могут выбрать для сдачи любой из четырех иностранных языков:

английский;

немецкий;

французский;

испанский.

Вы могли в заведении освтиты изучать один иностранный язык, а теперь проходите оценивание по другому. Это вполне нормально. Ограничивать ваш выбор мы не будем,

– сообщила Вакуленко.

То есть, если поступающий изучал в школе английский как иностранный, но долго живет во Франции и знает французский уже, как родной язык, то может сдавать на НМТ французский язык.

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Засчитают ли языковой сертификат

Вакуленко также сообщила, что международный сертификат о знании иностранного языка не будут засчитывать вместо результатов НМТ.

Нам нужна одна шкала, чтобы все поступающие имели одинаковые шансы попасть в ЗВО,

– уточнила директор УЦОКО.

И добавила: если вы знаете иностранный язык на высоком уровне, для вас не будет проблемой сдать НМТ и получить высокий результат.