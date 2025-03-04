Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву директорки УЦОЯО Тетяни Вакуленко під час вебінару. Можна обрати ту іноземну мову з переліку, яку ви знаєте найкраще.

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Яку іноземну мову обрати для складання на НМТ

Так, учасники НМТ можуть обрати для складання будь-яку з чотирьох іноземних мов:

англійську;

німецьку;

французьку;

іспанську.

Ви могли у закладі освтіти вивчати одну іноземну мову, а тепер проходите оцінювання з іншої. Це цілком нормально. Обмежувати ваш вибір ми не будемо,

– повідомила Вакуленко.

Тобто, якщо вступник вивчав у школі англійську як іноземну, але довго живе у Франції та знає французьку вже, як рідну мову, то може складати на НМТ французьку мову.

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Чи зарахують мовний сертифікат

Вакуленко також повідомила, що міжнародний сертифікат про знання іноземної мови не зараховуватимуть замість результатів НМТ.

Нам потрібна одна шкала, аби всі вступники мали однакові шанси потрапити до ЗВО,

– уточнила директорка УЦОЯО.

І додала: якщо ви знаєте іноземну мову на високому рівні, для вас не буде проблемою скласти НМТ і отримати високий результат.