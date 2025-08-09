Более 2 тысяч участников нынешнего национального мультитеста получили максимальные 200 баллов. Речь идет о тех, кто сдал на максимум хотя бы один из четырех предметов НМТ.

Почти все эти абитуриенты выбрали для поступления украинские вузы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.

Куда будут поступать лучшие участники НМТ-2025?

Винницкий отметил: бытует мнение, мол, лучшие украинские студенты/выпускники выезжают за границу. Однако нынешняя статистика, по его словам, полностью опровергает этот тезис.

В этом году 2414 абитуриентов получили 200 баллов на НМТ хотя бы на одном предмете. 2201 человек получил рекомендацию в наши высшие учебные заведения,

– сообщил Винницкий.

По его словам, это означает, что из 200-бальников Украина условно потеряла 13 человек. Чиновник считает, что в целом это хорошая статистика.

