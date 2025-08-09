Понад 2 тисячі учасників цьогорічного національного мультитесту отримали максимальні 200 балів. Мовиться про тих, хто склав на максимум хоча б один із чотирьох предметів НМТ.

Майже всі ці абітурієнти обрали для вступу українські виші. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву під час брифінгу заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

Куди вступатимуть найкращі учасники НМТ-2025?

Винницький зазначив: побутує думка, мовляв, найкращі українські студенти/випускники виїжджають за кордон. Однак цьогорічна статистика, за його словами, повністю спростовує цю тезу.

Цього року 2414 абітурієнтів отримали 200 балів на НМТ хоча б на одному предметі. 2201 особа отримала рекомендацію у наші заклади вищої освіти,

– повідомив Винницький.

За його словами, це означає, що з 200-бальників Україна умовно втратила 13 осіб. Посадовець вважає, що загалом це хороша статистика.

Скільки учасників склали НМТ-2025 на максимум?