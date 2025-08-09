Понад 2 тисячі учасників НМТ отримали 200 балів мінімум з одного предмета: куди вступають
- Понад 2 тисячі учасників НМТ-2025 отримали 200 балів хоча б з одного предмета.
- 2201 з них обрали українські виші для вступу.
Понад 2 тисячі учасників цьогорічного національного мультитесту отримали максимальні 200 балів. Мовиться про тих, хто склав на максимум хоча б один із чотирьох предметів НМТ.
Майже всі ці абітурієнти обрали для вступу українські виші. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву під час брифінгу заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.
Куди вступатимуть найкращі учасники НМТ-2025?
Винницький зазначив: побутує думка, мовляв, найкращі українські студенти/випускники виїжджають за кордон. Однак цьогорічна статистика, за його словами, повністю спростовує цю тезу.
Цього року 2414 абітурієнтів отримали 200 балів на НМТ хоча б на одному предметі. 2201 особа отримала рекомендацію у наші заклади вищої освіти,
– повідомив Винницький.
За його словами, це означає, що з 200-бальників Україна умовно втратила 13 осіб. Посадовець вважає, що загалом це хороша статистика.
Скільки учасників склали НМТ-2025 на максимум?
- У 2025 році національний мультитест складали 289 612 учасників, повідомив очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак.
- Абсолютних відмінників, тобто учасників, які всі чотири тести склали на 200 балів, цьогоріч на всю країну – 3 (писали тест в Україні).
- Предметом-лідером, за який цьогорічні вступники отримали найбільше 200 балів, виявилась математика.
- Відсоток тих, хто взагалі не склав тест хоча б з одного з обов'язкових предметів, – 14,1%. ️