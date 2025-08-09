Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Понад 2 тисячі учасників НМТ отримали 200 балів мінімум з одного предмета: куди вступають
9 серпня, 09:19
2

Понад 2 тисячі учасників НМТ отримали 200 балів мінімум з одного предмета: куди вступають

Марія Волошин
Основні тези
  • Понад 2 тисячі учасників НМТ-2025 отримали 200 балів хоча б з одного предмета.
  • 2201 з них обрали українські виші для вступу.

Понад 2 тисячі учасників цьогорічного національного мультитесту отримали максимальні 200 балів. Мовиться про тих, хто склав на максимум хоча б один із чотирьох предметів НМТ.

Майже всі ці абітурієнти обрали для вступу українські виші. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву під час брифінгу заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

Дивіться також У яких регіонах випускники найкраще склали НМТ у 2025 році 

Куди вступатимуть найкращі учасники НМТ-2025?

Винницький зазначив: побутує думка, мовляв, найкращі українські студенти/випускники виїжджають за кордон. Однак цьогорічна статистика, за його словами, повністю спростовує цю тезу.  

Цього року 2414 абітурієнтів отримали 200 балів на НМТ хоча б на одному предметі. 2201 особа отримала рекомендацію у наші заклади вищої освіти, 
– повідомив Винницький. 

За його словами, це означає, що з 200-бальників Україна умовно втратила 13 осіб. Посадовець вважає, що загалом це хороша статистика.

Дивіться також Скільки учасників склали НМТ-2025 на максимум, а скільки – провалили 

Скільки учасників склали НМТ-2025 на максимум?

  • У 2025 році національний мультитест складали 289 612 учасників, повідомив очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак.
  • Абсолютних відмінників, тобто учасників, які всі чотири тести склали на 200 балів, цьогоріч на всю країну – 3 (писали тест в Україні).
  • Предметом-лідером, за який цьогорічні вступники отримали найбільше 200 балів, виявилась математика.
  • Відсоток тих, хто взагалі не склав тест хоча б з одного з обов'язкових предметів, – 14,1%. ️ 