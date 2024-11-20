Поможет при поступлении: какой предмет лучше выбрать для сдачи на НМТ

В 2025 году выпускники школ будут сдавать национальный мультитест, который будет состоять из четырех предметов. По его результатам они и будут поступать в вузы Украины.

Министерство образования и науки при этом намерено поощрять поступающих выбирать такой четвертый предмет НМТ, который будет родственен выбранной специальности. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Какой предмет стоит выбрать для сдачи на НМТ

Соответствующий механизм реализуют путем установления больших весовых коэффициентов для предметов, имеющих соответствующую профильность. Такую норму содержит проект Порядка приема на обучение в учреждения высшего образования, которое обнародовало МОН.

Размер коэффициента составит от 0,1 до 0,5. Соответственно больший коэффициент применят для каждого из предметов при поступлении на родственные специальности.

Этот принцип применят для абитуриентов, которые будут использовать для поступления результаты НМТ 2023 – 2025 годов.

В Минобразования Украины отмечают, что такой подход должен стимулировать абитуриентов выбирать все менее популярные предметы НМТ, в частности, физику и химию.

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Как будет происходить НМТ в 2025 году