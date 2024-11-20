Міністерство освіти і науки при цьому має намір заохочувати вступників обирати такий четвертий предмет НМТ, який буде споріднений до обраної спеціальності. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Який предмет варто обрати для складання на НМТ

Відповідний механізм реалізують шляхом встановлення більших вагових коефіцієнтів для предметів, що мають відповідну профільність. Таку норму містить проєкт Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти, яке оприлюднило МОН.

Розмір коефіцієнта становитиме від 0,1 до 0,5. Відповідно більший коефіцієнт застосують для кожного з предметів при вступі на споріднені спеціальності.

Цей принцип застосують для абітурієнтів, які використовуватимуть для вступу результати НМТ 2023 – 2025 років.

У Міносвіти України зазначають, що такий підхід має стимулювати вступників обирати дедалі менш популярні предмети НМТ, зокрема, фізику та хімію.

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Як відбуватиметься НМТ у 2025 році