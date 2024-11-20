Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Мінімальні, або порогові бали, щороку визначає Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Тест НМТ з історії України: які теми та завдання міститиме

Які мінімальні бали треба набрати на НМТ для вступу

Попередньо у 2025 році, як і цьогоріч, для подолання порогових значень і участі в конкурсному відборі учасникам НМТ достатньо буде надати 15% правильних відповідей з кожного предмета. У 2023 році, наприклад, вступникам достатньо було надати 10% правильних відповідей, а порогові бали були трохи нижчими.

Тож, аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен предметний блок, вступникам 2025 року достатньо отримати:

5 балів з математики, іноземної мови, фізики;

6 балів – з хімії;

7 балів – з української мови, української літератури, географії та біології;

8 балів – з історії України.

Набравши хоча б такий мінімум, учасник зможе отримати оцінку в шкалі 100 – 200 балів і матиме можливість вступати до ЗВО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Якщо учасник НМТ отримає тестовий бал, менший за встановлений пороговий бал, хоча б з одного предмета НМТ з чотирьох, він не матиме права брати участь у вступній кампанії 2025 року.

Переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100 – 200 балів відбувається на підставі таблиць переведення тестових балів з кожного предмета НМТ, які містить Порядок прийому.

Важливо! Раніше ми детально розповідали про те, як відбувалася основна сесія НМТ-2024 та скільки предметів складатимуть учасники мультитесту 2025 року. По це читайте в інтерв'ю Тетяни Вакуленко Освіті 24.