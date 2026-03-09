Можно ли регистрироваться на НМТ-2026 с загранпаспортом

С 5 марта в Украине официально стартовал основной период регистрации на НМТ 2026 года, и эту процедуру можно пройти несколькими способами. Однако стоит обращать внимание на комментарии специалистов о том, какие документы иметь для успешной регистрации, а какие для этого не подходят.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара по подготовке к тестированию на канале УЦОКО рассказала, что ученики могут зарегистрироваться на НМТ-2026 в основной период, который будет длиться с 5 марта по 2 апреля. Однако будущие участники должны четко знать все детали регистрации и иметь для этого все необходимые документы.

Можно ли зарегистрироваться на УМТ с загранпаспортом?

Для того, чтобы зарегистрироваться, будущие участники УМТ должны иметь электронные фото- или сканкопии паспорта, идентификационного кода и справку из учебного заведения с информацией об образовании. Также у ученика должна быть копия справки с места учебы, которая подтверждает завершение школы.

Однако многих также интересует вопрос, можно ли регистрироваться с загранпаспортом. Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Наталья Юр рассказала, что регистрация с загранпаспортом возможна.

Обратите внимание! Для этого, по ее словам, надо указать паспортные данные и прикрепить его скан-копию. Или же можно передать это через услугу Дия-шеринг.

Какие еще документы нужно иметь выпускникам для регистрации на УМТ-2026?