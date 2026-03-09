Можно ли регистрироваться на НМТ-2026 с загранпаспортом
- Регистрация на УМТ-2026 возможна с 5 марта по 2 апреля, для чего нужны электронные копии паспорта, идентификационного кода и справки с места учебы.
- Регистрация с загранпаспортом также возможна, если указать паспортные данные и прикрепить скан-копию, или использовать Дія-шеринг.
С 5 марта в Украине официально стартовал основной период регистрации на НМТ 2026 года, и эту процедуру можно пройти несколькими способами. Однако стоит обращать внимание на комментарии специалистов о том, какие документы иметь для успешной регистрации, а какие для этого не подходят.
Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара по подготовке к тестированию на канале УЦОКО рассказала, что ученики могут зарегистрироваться на НМТ-2026 в основной период, который будет длиться с 5 марта по 2 апреля. Однако будущие участники должны четко знать все детали регистрации и иметь для этого все необходимые документы.
Можно ли зарегистрироваться на УМТ с загранпаспортом?
Для того, чтобы зарегистрироваться, будущие участники УМТ должны иметь электронные фото- или сканкопии паспорта, идентификационного кода и справку из учебного заведения с информацией об образовании. Также у ученика должна быть копия справки с места учебы, которая подтверждает завершение школы.
Однако многих также интересует вопрос, можно ли регистрироваться с загранпаспортом. Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Наталья Юр рассказала, что регистрация с загранпаспортом возможна.
Обратите внимание! Для этого, по ее словам, надо указать паспортные данные и прикрепить его скан-копию. Или же можно передать это через услугу Дия-шеринг.
Какие еще документы нужно иметь выпускникам для регистрации на УМТ-2026?
Чтобы зарегистрироваться на УМТ-2026 выпускники должны иметь электронные фото, документы о личности и справку из школы.
Участники, которые закончили школу за рубежом, должны предоставить нотариально заверенный перевод справки с места учебы.
Также необходимо позаботиться о копии справки с места учебы, которая подтверждает завершение школы.
Для документа есть образец: на нем должен быть штамп школы и подпись директора. Без справки стать участником НМТ невозможно.