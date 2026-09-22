Эти 10 слов с нетипичными ударениями "снизили" баллы участникам НМТ-2026
Участникам НМТ в этом году было сложно подбирать украинские эквиваленты распространенных иноязычных слов во время экзамена по украинскому языку. Также сложным оказалось задание по поиску лексической ошибки в предложении.
Также трудности выпускникам на экзамене могли доставить задания по ударению. Репетитор Наталья Сорокина рассказала в TikTok, что их считают одними из самых каверзных в тестах по украинскому языку.
Ударения в каких словах стоит запомнить
Педагог также назвала десять особенно сложных случаев, в которых участники НМТ-2026 ошибались чаще всего.
Цінник
Первое слово – ціннИк. "Ударение ставится на последний слог. Ценик неожиданно исчез", – пояснила она.
Уподобання
Ударение здесь ставится так же, как и в глаголе "уподобати". То есть произносим "уподОбання".
Піцерія
В этом существительном ударение падает на звук [е]. Запомнить это можно с помощью мнемонического стишка: "Эта "піцерія" называется "Імперія".
Фаховий
Здесь ударение ставится так же, как и в слове "деловой". То есть на последний слог – "фаховИй".
Піала
В названии этого сосуда ударение падает на последний слог. Запоминаем это с помощью фразы "піалА выпита до дна".
Свердло
"Папа свЕрдлить, ему нужно свЕрдло", – пояснила Сорокина.
Витрати
В этом существительном ударение падает на первый слог. "ВИпадок, вИсіти, вИтрати – в этих префиксах ударение падает на первый слог "ви-", – отметила репетитор.
Тризуб
"Тризуб похож на зуб", – так она советует запоминать правильное ударение в названии государственного символа Украины.
Підлітковий
Поскольку это прилагательное образовано от слова "пІдліток", то ударение в нем ставится аналогично – пІдлітковий.
Зобразити
Здесь ударение ставится так же, как в словах "закончить" и "оставить". Итак, говорим "зобразИти".
Сколько человек не сдали НМТ-2026
- В этом году 48 590 участников (14,8 %) НМТ не сдали тестирование.
- Они не набрали необходимого количества баллов хотя бы по одному предмету.
- По итогам тестирования 280 797 участников (85,2 %) преодолели порог по всем четырем предметам.
- Всего в этом году на НМТ зарегистрировались почти 360 тысяч участников. В тестировании приняли участие 329 тысяч человек.
- Самый высокий средний результат среди всех предметов НМТ-2026 зафиксирован по немецкому языку – 156 баллов.
- Самый низкий – по математике: 131,9 балла.