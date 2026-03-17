5 распространенных ошибок на УМТ по украинскому языку, из-за которых можно завалить сдачу теста

Уже началась регистрация на НМТ-2026 и старшеклассники активно готовятся к тестам, в частности – по украинскому языку. А репетиторы и учителя проанализировали ошибки, которые допускаются из года в год.

Какие пять типичных ошибок допускаются при подготовке к тестам НМТ по украинскому языку, рассказываем со ссылкой на образовательный центр MINDSET.

Смотрите также "Лучше выбрать другой предмет": какого уровня будут задания УМТ по иностранному языку

Какие самые распространенные ошибки на НМТ по украинскому языку?

Подготовка к итоговому тесту – это дело последнего места. К ней стоит подойти последовательно и взвешенно. А чтобы набрать максимум, стоит обратить внимание на советы экспертов, которые анализируют самые сложные моменты и типичные ошибки, которые случаются ежегодно.

Вот перечень типичных ошибок и советы, как их избежать:

1. Знаки препинания. Неправильное употребление знаков.

Чаще всего ученики путают правила пунктуации в сложных предложениях или перед вставными словами.

Что делать: Постоянно повторяйте правила пунктуации и практикуйте их на тестовых заданиях или в диктантах. Читайте.и обращайте внимание на знаки препинания.

2. Ударения. Путаница с ударениями.

Слова вроде "чорнОслив", "завдАння" вводят в заблуждение.

Что делать: Определить сложные для себя слова и составить собственный словарик с ударениями и регулярно его повторять. А еще сегодня репетиторы предлагают немало рифмованных фраз, которые облегчают запоминание: "жалюзІ на нозІ", "фОльга в Ольги".

Фразы, чтобы запомнить ударения: смотрите видео

3. Правописание слов: апостроф, приставки, з/без, дефис и прочее.

Поскольку таких задач много, то такие слова становятся ловушкой для многих учеников.

Что делать: Определите свои слабые стороны и проходите сугубо эти тематические упражнения, вырабатывайте удивленность. Обращайте внимание на слова-исключения и ищите для себя понятные объяснения филологов – сегодня социальные сети это позволяют.

Напомним! 5 марта начался основной период регистрации на тестирование в 2026 году. Продлится до 2 апреля 2026 года. Украинский центр оценивания качества образования уже определил порядок регистрации.

Следующие замечания касаются не столько ошибок в знаниях, а скорее в поведении.

4. Поверхностное прочтение задания.

Часто текст задания читается без детального анализа. Быстро, впопыхах и это приводит к потере баллов в части "Понимание текста".

Что делать: Читайте и вдумывайтесь в задание к тексту перед тем, как его анализировать – это поможет найти правильный ответ и сосредоточиться. Если не поняли пропустите задание, а потом вернитесь позже.

5. Неумение управлять временем.

Типичная ошибка – тратить много времени на первые задания и не успевают завершить тест.

Что делать: Проходите пробные тесты с таймером чтобы развить навык планирования времени. Анализируйте себя, на какие задачи затрачивается больше всего времени, где теряетесь, где теряете концентрацию.

Не бойтесь советоваться с учителем, репетитором. Поймите свои слабые места в знаниях и реакциях – знание ошибок помогает избегать их на экзамене.

Готовьтесь постепенно, ответственно и результаты удивят! И важно – не переутомляйтесь и не доводите себя до истощения. У вас все получится!