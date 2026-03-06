Зарегистрируют ли на НМТ-2026 с паспортом-книжечкой: важные уточнения

В Украине официально стартовал основной период регистрации на НМТ 2026 года, и ученики должны уже сейчас взяться за эту процедуру со всей ответственностью. Известно, что зарегистрироваться на НМТ можно несколькими способами, однако многих интересует, можно ли пройти регистрацию с паспортом-книжечкой.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара, посвященном подготовке к тестированию на канале УЦОКО рассказала, что ученики могут зарегистрироваться на УМТ-2026 в основной период, который продлится с 5 марта по 2 апреля. Для этого необходимо иметь определенные документы

Можно ли регистрироваться с паспортом-книжечкой?

Для регистрации будущие участники УМТ должны иметь электронные фото- или сканкопии паспорта, идентификационного кода и справку из учебного заведения с информацией об образовании. Также позаботиться о копии справки с места учебы, которая подтверждает завершение школы. Для документа есть образец: на нем должен быть штамп школы и подпись директора. Без справки стать участником УМТ невозможно.

Татьяна Вакуленко отметила, что если вы не планируете регистрироваться с Дією, то можете загрузить документы, которые удостоверяют вашу личность.

Паспортный документ может быть как в виде ID-карты, так и книжечки. Ходит много мифов, что с паспортом-книжечкой не регистрируем. Это неправда,

– рассказала специалист.

Важно! Однако, она отметила, что должна быть предоставлена и страница паспорта, где на украинском языке приведена исчерпывающая информация о вас. Это тип, серия, номер документа, ваши имя, фамилия, отчество и дата рождения.

Какие еще документы должны иметь выпускники для регистрации на УМТ-2026?