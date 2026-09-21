Задания НМТ на 2027 год: как они будут формулироваться и будут ли они аналогичны предыдущим
Задания национального мультипредметного теста в 2027 году будут составляться в соответствии с действующими программами ВНО. Таким образом, тесты НМТ будут соответствовать содержанию действующих программ ВНО по всем предметам.
При этом они будут аналогичны тем заданиям, которые ранее использовались в ВНО. Об этом сообщает Osvita.ua.
Как будут составляться задания на НМТ-2027
Согласно действующему законодательству, изменения в программах должны быть утверждены не позднее чем за полтора года до проведения экзаменов.
Так, формы и количество тестовых заданий, время на их выполнение и схемы начисления баллов за задания будут согласованы позже.
В то же время ожидается, что структура мультитеста останется аналогичной структуре 2026 года.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Будет ли НМТ-2027 проходить в течение двух дней
В Украине обсуждают двухдневную модель проведения национального мультитеста в 2027 году. Технологически и процессуально Украинский центр оценки качества образования способен это обеспечить, сообщила директор УЦОКА Татьяна Вакуленко во время общения с журналистами.
В то же время Вакуленко рассказала о возможных рисках такого формата тестирования.
Директор УЦОЯО отметила, что это, в частности, вопрос доезда до экзаменационных центров абитуриентов с временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия. Также она упомянула об участниках НМТ, находящихся за рубежом, для которых двухдневный формат будет сложным как в организационном, так и в финансовом плане.
К слову, ранее 24 Канал пообщался с главой Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах мультитеста этого года.