УЦОКО представил важную видеоинструкцию накануне старта НМТ-2023
1 июня 2023, 12:09Читати новину українською
Источник:УЦОКО
5 июня стартует основная сессия НМТ в 2023 году, которая продлится до 23 июня. В преддверии тестирования Украинский центр оценивания качества образования обнародовал важное видео для участников.
Так, выпускники могут посмотреть видеоинструкцию о НМТ. Она поможет ознакомиться с интерфейсом онлайновой тестовой платформы.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Для участников НМТ создали видеоинструкцию
Инструкция содержит информацию об особенностях работы с сервисом, правильном обозначении ответов, последовательности выполнения заданий и т.д.Мечтаете о престижной профессии для своего ребенка? Получить необходимые знания для быстрого карьерного роста поможет профессиональное образование в дистанционном колледже "Оптима". Узнайте о направлениях подготовки, условиях поступления и преимуществах обучения на бесплатном вебинаре, что состоится 13 июня в 19.00. Присоединяйтесь к встрече и начните воплощать свою мечту прямо сейчас!
В УЦОКО убеждают: после просмотра этого видео выпускники увереннее чувствовать себя во время НМТ и смогут показать самый высокий результат.
Видеоинструкция о НМТ-2023 для участников
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.