Так, випускники мають змогу глянути відеоінструкцію про НМТ. Вона допоможе ознайомитися з інтерфейсом онлайнової тестової платформи.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Для учасників НМТ створили відеоінструкцію

Інструкція містить інформацію про особливості роботи з сервісом, правильне позначення відповідей, послідовності виконання завдань тощо.

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В УЦОЯО переконують: після перегляду цього відео випускники упевненіше почуватися під час НМТ і зможуть показати найвищий результат.

Відеоінструкція про НМТ-2023 для учасників

Вступна кампанія – 2023: коротко