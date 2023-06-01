Так, выпускники могут посмотреть видеоинструкцию о НМТ. Она поможет ознакомиться с интерфейсом онлайновой тестовой платформы.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Для участников НМТ создали видеоинструкцию

Инструкция содержит информацию об особенностях работы с сервисом, правильном обозначении ответов, последовательности выполнения заданий и т.д.

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В УЦОКО убеждают: после просмотра этого видео выпускники увереннее чувствовать себя во время НМТ и смогут показать самый высокий результат.

Видеоинструкция о НМТ-2023 для участников

Вступительная кампания – 2023: кратко