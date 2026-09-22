МОН рассматривает несколько вариантов проведения НМТ: что нужно знать будущим участникам

В Министерстве образования и науки Украины рассматривают различные варианты оптимизации проведения национального междисциплинарного теста в следующем году.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко во время брифинга в Киеве, пишет Osvita.ua.

Как будет проходить НМТ в 2027 году

Чиновник сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность проведения мультитеста в течение одного или двух дней.

Также изучается вопрос организации специальных сессий тестирования для тех выпускников, которые не смогли преодолеть порог "сдал – не сдал" и хотят пересдать тест для поступления в вузы Украины. Такая повторная сдача может быть организована через одну-две недели после основной сессии НМТ.

Мы работаем над тем, чтобы модель НМТ стала более гибкой и доступной,

– уточнил глава МОН.

Отметим, что директор УЦОЯО Татьяна Вакуленко сообщала, что с технологической и процессуальной точек зрения Украинский центр оценки качества образования способен обеспечить двухдневную модель проведения национального мультитеста в 2027 году.

Как будут составляться задания для НМТ-2027